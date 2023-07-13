الإمارات، شطب السيارات والمركبات منتهية الترخيص في إمارة رأس الخيمة

أعلنت إدارة ترخيص الآليات والسائقين أنها تعتزم شطب المركبات منتهية الترخيص من تاريخ 2019/1/1 ومادون في إمارة رأس الخيمة.

وكانت الأنظمة الذكية برأس الخيمة، رصدت 7772 مركبة منتهية الترخيص تم ضبطها خلال ثلاث اشهر منذ تطبيق وتفعيل الأنظمة التقنية في السابع 7 من نوفمبر الماضي، على كافة طرق الإمارة، بواسطة كاميرات متطورة للمراقبة المرورية، تعمل على تعزيز وضبط السلامة المرورية والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن وسلامة الطرق.

وافادت شرطة رأس الخيمة، بأن الانظمة الذكية على طرق الامارة، ترصد وتحرر مخالفات كافة المركبات منتهية الترخيص، حتى تلك التي تحمل ارقاماً صادرة من ادارات الترخيص في الامارات الأخرى، محذرةً من اهمال بعض قائدي المركبات، تجديد ترخيصها في الوقت المحدد بتأخيره الى اشعار آخر على نحو يتسبب في حدوث خلل فني للمركبة نتيجة عدم فحصها وصيانتها الدورية مما يؤدي الى حدوث حوادث تشكل خطراً على سلامتهم وسلامة الاخرين، مؤكدة بأنه في حال عدم سداد (مخالفة انتهاء الترخيص) سيتم تحرير مخالفة مرورية أخرى، عند المرور مجدداً أمام أجهزة الضبط المروري بعد (15) يوماً من تحرير مخالفة انتهاء الترخيص الأولى، وذلك وفقاً للشروط والاجراءات المرورية المتبعه لضمان السلامة المرورية.

تعتزم إدارة ترخيص الآليات والسائقين شطب المركبات منتهية الترخيص من تاريخ 2019/1/1 ومادون. pic.twitter.com/Vi3KXLEr1m — شرطة رأس الخيمة (@rakpoliceghq) July 12, 2023