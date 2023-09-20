الإمارات، دعوة للاستفادة من مهلة التسجيل بالتأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 أكتوبر

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المشمولين بنطام التأمين ضد التعطل عن العمل للاشتراك قبل انتهاء المهلة في أول أكتوبر القادم.

ونشرت الوزارة في تدوينة على حسابها الرسمي على منصة إكس أن غرامة على التخلف عن الاشتراك قببل 1 أكتوبر في “التأمين ضد التعطل عن العمل” هي 400 درهم كما أن التسجيل إلزامي ويقع على عاتق الموظفين وليس جهات العمل.

وتقول الوزارة :” ندعو كافة المشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من مواطنين ومقيمين من العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية، إلى الإسراع في الاشتراك بالنظام قبل 1 أكتوبر المقبل لتجنب الغرامات المالية المقررة على غير المشتركين بقيمة 400 درهم. وتسهيلاً لإجراءات الاشتراك قبل الموعد المقرر، توفر الوزارة لأصحاب العمل خيار تسجيل العاملين لديهم في النظام، رغم أن الاشتراك فيه من مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل الذي لا يحمله النظام أية تكاليف. للاشتراك في التأمين، يرجى الضغط على الرابط التالي: http://iloe.ae

ندعو كافة المشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من مواطنين ومقيمين من العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية، إلى الإسراع في الاشتراك بالنظام قبل 1 أكتوبر المقبل لتجنب الغرامات المالية المقررة على غير المشتركين بقيمة 400 درهم.



وتسهيلاً لإجراءات الاشتراك قبل… — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) September 19, 2023