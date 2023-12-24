فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات، دخل أعلى من مليون درهم حد الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات

“الاتحادية للضرائب” تصدر دليلاً بخصوص الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات

فريق التحرير by فريق التحرير

يوضح دليل إرشادي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب أن الشخص الطبيعي يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا جاوز إجمالي العائدات مليون درهم خلال سنة ميلادية وذلك بداية من السنة الميلادية 2024، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
ووفقا للدليل، يكون الأشخاص الطبيعيون غير المُقيمين خاضعين لضريبة الشركات في حال كانت لديهم مُنشأة دائمة في الدولة وتجاوز إجمالي عائدات المُنشأة الدائمة مليون درهم خلال السنة ميلادية بداية من السنة الميلادية 2024.

وأصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً إرشادياً حول معايير تحديد الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو 2023.
وتضمن الدليل شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات للأشخاص الطبيعيين الذين يُحققون دخلاً من الدولة، وذلك لتمكينهم من تحديد إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.
ودعت الهيئة في بيان صحفي جميع المعنيين من الأشخاص الطبيعيين “الأفراد” الذين يُحققون دخلاً من الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزءا منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد ليتعرف الأشخاص الطبيعيون على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الهيئة على أهمية قراءة الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمُحتواه والتعريفات التي يتضمنها، حيث يتضمن الدليل العديد من الأمثلة العملية لتوضيح كيفية تطبيق ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أعمالهم داخل الدولة سواء كانوا مقيمين أو غير مُقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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