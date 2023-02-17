سامر باطر by سامر باطر

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الإمارات: تأكيد خلو أسواق الدولة من المنتجات التي تحتوي على الحشرات و أجزائها

سامر باطر by سامر باطر
صورة للتوضيح فقط
صورة للتوضيح فقط

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلو أسواق الدولة من المنتجات التي تحتوي على الحشرات و أجزائها وتدعو الجمهور إلى ضرورة تحري المعلومات من الجهات الرسمية في الدولة عبر صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.

ولفتت الهيئة أنه وحسب تأكيد وزارة التغير المناخي والبيئة فإن كافة الأغذية المتداولة في أسواق الدولة تخضع للرقابة وفق الاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وجاء ذلك تعقيبا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سماح بعض الدول الأوروبية بإضافة الحشرات لبعض المنتجات الغذائية.

تحليل دقيق لمصدر البروتين في الأغذية

ودعت الهيئة الجمهور إلى ضرورة تحري المعلومات من الجهات الرسمية في الدولة، مشيرة إلى أنه يتم التأكد من استيفاء متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية من خلال السلطات الرقابية المحلية خاصة فيما يتعلق بسلامة وصحة الأغذية، وذلك من خلال التحاليل المخبرية في المختبرات الرسمية المعتمدة التي يمكنها تحديد مصدر البروتين بدقة.

اشتراطات أغذية الحلال

كما أوضحت الهيئة أن الاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة تنص على ضرورة التأكد من خلو المنتجات الغذائية من كل ما يخالف أحكام الحلال في الشريعة الإسلامية.

تشمل اللائحة الفنية رقم 2055 -1 بشأن “الأغذية الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال” تنص على “أن جميع أنواع الحشرات والديدان مثل النمل والنحل هي أغذية غير حلال ويستثنى من ذلك فقط الجراد وما لا يمكن التحرز منه كأجزاء النحل الساقطة في العسل.

شهادات الحلال

وأكدت الهيئة أن الموافقة على دخول أي منتج غذائي يحتوي على الحشرات أو مستخلصاتها يتطلّب الحصول على شهادة “حلال” والتي تصدر استناداً للفتاوى الصادرة من الجهات المختصة في الدولة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...