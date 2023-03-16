أعلنت دائرة الخدمات العامة عن فترة محددة لخصم الغرامات بمناسبة يوم السعادة العالمي،واشارت أنها ستقدم خصم بنسبة 50% على المخالفات العامة لمدة 3 أيام من 20 مارس 2023 وحتى 22 مارس 2023 .

وتجري دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة جولات تفقدية يجري فيها تحرير مخالفات بيئية في الشواطئ والمرافق العامة والشوارع وغيرها من الأماكن في الإمارة، فضلا عن تنظيمها حملات تبرز أهمية وضرورة تثقيف الجمهور بالحفاظ على الشواطئ والشوارع والمرافق العامة، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها من أجل إمارة نظيفة ومستدامة.