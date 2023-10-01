الإمارات، خصم 35% على المخالفات المرورية في أبو ظبي

اعلنت شرطة أبوظبي عن فرصة لاستفادة السائقين من خصم 35% على المخالفات المرورية بشرطين وهما السداد ضمن أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة التي لا يجب أن تكون من المخالفات الخطرة.

وأشار حساب شرطة أبو ظبي في تدوينة على الحساب الرسمي على الشبكات الاجتماعية بالقول:”شرطة أبوظبي : بادر بسداد مخالفاتك المرورية واستفد من مميزات الخصومات المتوفرة وتجنب تراكم المخالفات وزيادة الأعباء المالية .”

وأشارت أنه يمكن للسائقين الحصول على خصم 25% على المخالفة المرورية عند دفعها بعد 60 يوماً حتى سنة من تحرير المخالفة المروية.

وسبق أن دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، السائقين إلى الاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية، ضمن أولويتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع واستباقية وجودة الخدمات للجمهور.

وذكرت مديرية المرور والدوريات، أن مبادرة «بادر واستفد» تهدف إلى التسهيل على السائقين، وتحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتقسيطها على مدار سنة، وتعزيز وعي الجمهور بمزايا السداد المبكر للمخالفات؛ حيث تقدم امتيازات وتسهيلات عدة، منها تجنب زيادة قيمة الغرامات المرورية، وتجنب زيادة المخالفات.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن خصماً بـ35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة، باستثناء المخالفات الخطرة، وخصماً بـ25% عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة من تحرير المخالفة، كما يمكن الاستفادة من تقسيط المخالفات عن طريق البنوك بصفر فائدة لمدة 12 شهراً، شريطة أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.