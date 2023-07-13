الإمارات، خبير قانوني يوضح الشروط الميسرة لتطبيق الشركات الصغيرة لقرار التوطين

تثار الكثير من المغالطات حول قرار صدر مؤخرا حول الشركات الصغيرة في الإمارات، ويوضح لأريبيان بزنس المستشار القانوني باسم ايهاب من مكتب حبيب الملا وشركاه ، حيثيات وتفاصيل قرار التوطين لدى الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفا.

ويقول: إن نطاق تطبيق القرار المشار إليه يستوجب توافر شروط محددة هي كالآتي:

أن تكون المنشأة تعمل في أحد المجالات الاقتصادية التي حددها القرار والذي تضمن 14 قطاع رئيسي.

أن يكون لدى المنشأة ما لا بقل عن 20 عاملا و لا يزيد عن 49 عاملا.

العدد المستهدف:

إن القرار يشير إلى أن المنشآت المخاطبة بالقرار والتي تعمل في القطاعات المحددة مطالبة بتعيين:

مواطن واحد عن عام 2024.

مواطن واحد عن عام 2025.

جزاء عدم الامتثال:

توقيع مساهمة مالية في يناير 2025 على المنشأة بواقع 96 ألف درهم عن عام 2024.

توقيع مساهمة مالية في يناير 2026 على المنشأة بواقع 108 ألف درهم عن عام 2025.

الملاحظات:

إن هدف التوطين المزمع تحقيقه هو تعيين عامل واحد عن كل من عامي 2024 و2025 وليس نسبة مئوية يجب الوصول إليها قبل عام 2026 كما هو الحال بالنسبة للمنشآت التي يزيد عدد العمالة فيها عن خمسين عامل.

إن المساهمة المالية المزمع توقيعها في حالة عدم الامتثال للقرار هو مبلغ مقطوع سنويا يبدأ من 96000 درهم وليس مساهمة شهرية بواقع 6000 درهم تتصاعد سنويا بواقع 10% كما هو الحال بالنسبة لمساهمات المنشآت التي يزيد عدد العمالة فيها عن خمسين عاملا.

إن النطاق الزماني لسريان القرار هو عام 2024 بحسب المفهوم من نص المنشور الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين ويثور التساؤل هنا حول الوقت الذي يجب الاعتداد به لحساب عدد العاملين في المنشأة، بمعنى هل لو منشأة لديها 30 عاملا اليوم ثم في يناير 2024 أصبح لديها 19 عاملا ستكون مخاطبة بالقرار أم لا؟

(المستشار القانوني باسم ايهاب من مكتب حبيب الملا وشركاه)

العقوبات والغرامات:

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 و ما طرأ عليه من تعديلات فإن الغرامات الإدارية الآتية يمكن تطبيقها على المنشآت المخالفة ما لم ينص القرار الجديد الصادر عن مجلس الوزراء على غرامات مغايرة:

في حالة قيام المنشأة بالتوطين الصوري بالمخالفة للقرار سالف الذكر فتوقع غرامة إدارية بواقع عشرين ألف درهم عن كال حالة توطين صوري.

وفي حالة قيام المنشأة بارتكاب أي فعل بقصد التحايل على قواعد التوطين إما بتخفيض عدد العمالة أو تغيير تصنيف المنشأة فتوقع عليها غرامة بقيمة مائة ألف درهم.

من المتوقع أن يصدر قرارا تنفيذيا عن وزارة الموارد البشرية لبيان المنشآت المستهدفة متضمنا تفصيلات أكثر حول تطبيق نصوص قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المنشور.