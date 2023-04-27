في أقل من 24 ساعة من اعلان عدم نجاح هبوط المركبة التي تحمل المستكشف راشد، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فريق الإمارات لاستكشاف القمر بالبدء فورًا في تطوير المستكشف (راشد 2)، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد لم تنجح مهمة المركبة التي تحمل المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر ولكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر.

وأضاف الشيخ نجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة ونجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال 10 سنوات، اليوم المستكشف راشد ١ على سطح القمر يحمل علم الإمارات، ليشكل أكبر دليل على شجاعتنا، وتفكيرنا خارج الصندوق، ومحاولتنا الوصول للقمر،

وأكد الشيخ محمد من اليوم سيبدأ العمل على (راشد 2)، مستكشف جديد لمحاولة جديدة للوصول للقمر نحن دولة تأسست على الطموح نحن دولة لم تتوقف منذ 2 ديسمبر 1971 ولن تتوقف ولن تلتفت ولن تضع أهدافاً صغيرة لنفسها، القادم أجمل وأعظم وأكثر جرأة بإذن الله.

ومن جهته، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن طبيعة قطاع الفضاء تحتمل وجود نسب مخاطرة عالية، وهو أسلوب علمي ومنهجي للاستكشاف والتجربة، ودولة الإمارات مستمرة في هذا النهج للوصول إلى قطاع فضائي رائد ومتقدم ينافس الدول العالمية، حيث قال (أكبر مخاطرة ألا تخاطر)، كما يقول الشيخ محمد بن راشد، وطبيعة قطاع الفضاء وجود نسبة مخاطرة عالية، ونحن نقبل ذلك، لقد نلنا شرف محاولة الوصول لنقطة جديدة في تاريخ دولة الإمارات، ونلنا شرف رفع طموحاتنا ليكون سقفها الفضاء وكواكبه ونجومه.

وأضاف سموه: وجهنا محمد بن راشد بالبدء فوراً في تطوير (راشد 2) مركبة جديدة لمحاولة جديدة للوصول للقمر بإذن الله.

وجاءت زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، للاجتماع مع فرق عمل المشروع الوطني، بعد أن أعلنت شركة آي سبيس، أول من أمس، 25 أبريل 2023، عند الساعة الـ10 مساءً، فقدان الاتصال بمركبة الهبوط هاكوتو آر، أول مركبة هبوط تجارية خاصة تهبط على سطح القمر على الإطلاق، وكانت تحمل على متنها المستكشف الإماراتي راشد، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوط المركبة، في حين أكد مركز محمد بن راشد للفضاء، أن فريق آي سبيس يستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك.