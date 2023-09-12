الإمارات، هل تم تعديل سبل التأمين ضد التعطل عن العمل قبل مهلة الغرامات؟

لدى التوجه إلى مركز الأنصاري للصرافة”، لسداد رسوم شهادات التأمين ضد التعطّل عن العمل، أفادت الموظفة لمحرر أريبيان بزنس بأنه على موظفي شركات المناطق الحرة والشركات غير المسجلة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الاتصال على رقم الوزارة والتوجه لموقعها على الإنترنت ، https://www.iloe.ae ويظهر وقتها التأمين ضد التعطل عن العمل لشركات المناطق الحرة والشركات غير المسجلة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين، قد أصبح بإمكان الشركات ذاتها الاشتراك بالتأمين نيابة عن الموظفين، ولدى زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين تظهر رسالة توضح خطوات ذلك:

الآن ! يمكن لجميع الشركات الغير مسجلين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الاشتراك نيابةً عن موظفيهم؛ وذلك عبر إرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني: companyreg@iloe.ae

companyreg@iloe.ae المستندات المطلوبة: الرخصة التجارية – خطاب طلب انضمام

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أعلنت عن تأجيل تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 1 أكتوبر 2023 بدلاً من 1 يوليو، لإتاحة المجال للمواطنين والمقيمين المشمولين في النظام للتسجيل والاستفادة من مزاياه.

حيث يعتبر الاشتراك من مسؤولية الموظف وتبلغ قيمة مخالفة عدم الاشتراك 400 درهم.

وزارة الموارد البشرية والتوطين، ذكرت أنه يمكن الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من خلال سبع قنوات للاشتراك بالتأمين ضد التعطل عن العمل تشمل الموقع الإلكتروني www.iloe.ae، التطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe، أجهزة الخدمة الذاتية kiosk، مراكز خدمات رجال الأعمال، الأنصاري للصرافة، التطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك في الدولة، فواتير شركات الاتصالات.