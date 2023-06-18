سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنساستثمارريادةمجتمع

الإمارات، تركيب البوابات الذكية على الطرق الرئيسية لرأس الخيمة

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة البدء بمرحلة تركيب البوابات الذكية العاملة بتقنية الذكاء الاصطناعي على الطرق الرئيسية لإمارة رأس الخيمة في إطار استكمال مراحل مشروع منظومة المدينة الرقمية الآمنة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالشراكة والتعاون مع مجموعة المدينة الآمنة “الجهة المطورة للمشروع” ،البدء بمرحلة تركيب البوابات الذكية على الطرق الرئيسية في الإمارة، وتأتي هذه المرحلة بعد استكمال المرحلة الأولى من المشروع، التي تكللت بإنجاز البنية التحتية وتركيب الكاميرات الذكية للرصد والمراقبة الأمنية والمرورية على كافة المناطق والطرق الحيوية في إمارة رأس الخيمة.

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن هذه المرحلة من المشروع تأتي في إطار استكمال مراحل منظومة المدينة الآمنة الرقمية،وتحقيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية 2023-2026، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأنظمة المرورية الحديثة بإستخدام التكنولوجيا المتقدمة القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لشرطة رأس الخيمة. وأضاف سعادة القائد العام بأنه سيتم تركيب عدد 20 بوابة ذكية على كافة مداخل ومخارج الطرق الرئيسية في الإمارة، وترتبط هذه البوابات الذكية بغرفة العمليات الرئيسية، وتعمل على رصد وتحليل الحالة المرورية بالإضافة إلى الإبلاغ الذكي عن الحوادث المرورية من خلال الكاميرات الذكية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت تستخدم شاشات البوابات الذكية لتنبيه وتوعية مستخدمي الطرق بأوضاع الطقس والحالة المرورية للطرق من أجل خلق بيئة مرورية أمنة، ولتعزيز إستدامة التنقل الآمن للطرق، وتمكين قدرات الشرطة في التحكم والسيطرة وسرعة الإستجابة للحوادث والحالات الطارئة بكفاءة وفاعلية عالية على كافة طرق إمارة رأس الخيمة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...