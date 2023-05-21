الإمارات، تحذير من القيادة الخطرة في الأجواء الماطرة

فيما نوّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول الأمطار في عدة مناطق من الدولة، صدرت تحذيرات من ارتكاب مخالفات في قيادة السيارات في الأجواء الماطرة ، وتوقع المركز أن الطقس اليوم سيكون غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والساحلية. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

القيادة العامة لشرطة الفجيرة قالت إن إمارة الفجيرة تشهد هطول أمطار، وطالبت جميع مرتادي الطرق الحذر أثناء القيادة على الطرقات وترك مسافة الأماكن بين المركبات، وتجنب ارتياد البحر، والابتعاد عن الأودية، وأماكن تجمع المياه.

ونوهت بأنه حرصاً على سلامة المجتمع، والإجراءات الوقائية في تعزيز البيئة الآمنة للطرق، فقد تم تحديث المادة (1) من القرار الوزاري رقم (130) لسنة 1997، واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة (1995)، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (178) لسنة (2017)، لتشمل بالإضافة إلى النقاط المهمة الأخرى، نقاط تعزز السلامة المرورية أثناء الطوارئ وجريان الأودية وسقوط الأمطار، وعدداً من المخالفات المرتبطة بهذه الإجراءات الوقائية. وستتم مخالفة التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود، خلال الأجواء الماطرة، وتغريم المخالفين 1000 درهم و(6) نقاط مرورية تضاف إلى ملف السائق، كما ستتم مخالفة دخول الأودية أثناء جريانها، أياً كان مستوى خطورتها، وغرامتها 2000 درهم و(23) نقطة مرورية إلى جانب حجز المركبة 60 يوماً.

وأضافت أن كل من سيعيق الجهات المختصة عن القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية، سيتم تغريمه 1000 درهم و(4) نقاط مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً.