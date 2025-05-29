فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات، تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك

من 5 يونيو المقبل الموافق ليوم الخميس وحتى 8 من الشهر ذاته الموافق ليوم الأحد

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 5 يونيو المقبل الموافق ليوم الخميس وحتى 8 من الشهر ذاته الموافق ليوم الأحد، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك. يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.

وكانت الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية قد أعلنت أن عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية لهذا العام 1446هـ سوف تبدأ من 09 ذي الحجة 1446هـ الموافق يوم الخميس 05 يونيو 2025، وتستمر لغاية 12 ذي الحجة 1446هـ الموافق يوم الأحد 08 يونيو 2025م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 09 يونيو 2025م.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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