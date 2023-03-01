الإمارات، تجديد التأشيرة يوجب الالتزام بالقانون أو الرحيل

زعم مسؤول باكستاني في لقاء تلفزيوني في بلاده إن عدم تجديد التأشيرة للمواطنين الباكستانيين المقيمين في الإمارات قد يكون بسبب عدم الالتزام بقانون حقوق الطفل المعروف باسم قانون وديمة والذي يلزم بضمان حقوق الطفل بالتعليم والرعاية.

ووفقا للقنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في كراتشي بخيت عتيق الرميثي، فقد صدر تحذير للمواطنين الباكستانيين الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة أو تجديدها في الإمارات العربية المتحدة، أو يرغبون في الاستقرار في البلاد مع أطفالهم، أنه يجب عليهم الالتزام بقانون وديمة.

ما هو قانون وديمة في الإمارات؟

قانون وديمة هو قانون حماية الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة لمن هم دون سن 18 عاما. بموجب القانون، يجب على الآباء أو الأوصياء توفير التعليم الابتدائي والمأوى وغيرها من الضروريات الأساسية لأطفالهم.

يؤكد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، المعروف أيضاً باسم قانون وديمة، على ضرورة توفير مستويات معيشية مناسبة لجميع الأطفال، والحصول على الخدمات الصحية، والتعليم، وتكافؤ الفرص في الخدمات والمرافق الأساسية دون أي نوع من التمييز.

ويحمي القانون الأطفال من جميع أشكال الإهمال والاستغلال والإيذاء البدني والنفسي.

وإذا تبين أن هناك من ينتهك هذا القانون، فسيتم توجيه عقوبات صارمة للمتسبب ويمكن ترحيله.

وأضاف الرميثي أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الباكستانيين في الإمارات، وأن الإنفاذ والتحذير الجديدين جزء من جهود الأمة لضمان حصول الأطفال على التعليم.

وعندما سئل عما إذا كان المواطنون الباكستانيون الذين يصلون إلى الإمارات بتأشيرة زيارة مشمولين أيضا بموجب التحذير الجديد، قال الرميثي إنهم معفون، ومع ذلك، سيتعين عليهم مغادرة البلاد بمجرد انتهاء صلاحية تأشيرتهم.

وأضاف تقرير، نقلاً عن مقابلة الرميثي، أنه في المستقبل، يجب على المواطنين الباكستانيين تقديم دليل على القدرة على إرسال أطفالهم إلى المدرسة.