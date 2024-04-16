الإمارات، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ تدعو إلى عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وتلفت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية في حال سقوط الأمطار أو حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.

كما دعت كافة أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية.

تؤكد الهيئة الوطنية لإدارة #الطوارئ_والأزمات والكوارث على ضرورة البقاء في المنازل واتباع إرشادات السلامة خلال الحالة الجوية، واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية. #سلامتكم_تبدأ_بمسؤوليتكم. pic.twitter.com/SoS2ksEDJO — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) April 16, 2024

وتتعرض دول المنطقة لمنخفض جوي، فيما أشارت وكالة الأنباء الإماراتية إلى توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس غير المستقر غدا ويتخلله السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، وإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والاتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن البلاد ستشهد حتى بعد ظهر اليوم، سحبا ركامية على المناطق الساحلية تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأضاف أن تكونات السحب ستستمر في المناطق الغربية باتجاه الداخل، من عصر اليوم وحتى صباح غد الأربعاء؛ حيث تزداد كميات السحب الركامية وتهطل أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأوضح المركز: “اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء، وحتى ظهره، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر اليوم نفسه”.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، مضيفاً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة وسيواصل موافاة الجمهور بآخر المستجدات.