الإمارات، العمل عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والمدارس الرسمية

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “X”، “تويتر” سابقاً أنه:” بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة”.

بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة — UAEGOV (@UAEmediaoffice) October 26, 2023