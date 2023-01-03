سامر باطر by سامر باطر

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الإمارات، الإعلان عن 13 يوما من العطلات الرسمية لعام 2023

سامر باطر by سامر باطر

تضم قائمة العطلات الرسمية لعام 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة 13 يوما للعطلات الرسمية بحسب موقع حكومة الإمارات الرقمية.

العطلات الرسمية التي أقرتها حكومة الإمارات للعام 2023، تشمل القطاعين العام والخاص وهي لمناسبات دينية ووطنية، وتصل إلى 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر وهي كما يلي:

  • رأس السنة الميلادية: يوم واحد في 1 يناير
  • *عيد الفطر: أربعة أيام من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444
  • *وقفة عرفة وعيد الأضحى: أربعة أيام من 9-12 ذو الحجة 1444
  • رأس السنة الهجرية يوم واحد (في 1 محرم 1445) 21 يوليو 2023
  • المولد النبوي الشريف يوم واحد (12  ربيع الأول 1445) 29 سبتمبر 2023
  • اليوم الوطني: يومان، 2-3 ديسمبر.

( تعتمد المناسبات الإسلامية على رؤية الهلال، وقد تختلف تواريخها الميلادية بحسب الرؤية)

وسبق أن أوردتوكالة الأنباء الإماراتية في نوفمبر الماضي نبأ اعتماد مجلس الوزراء أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2023، وأن القرار يأت في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن لكافة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة إمكانية التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم الأنشطة الخاصة، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.


تتضمن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2023، عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2023، وعطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444هـ ، وعطلة وقفة عرفة بتاريخ 9 ذي الحجة 1444هـ، وعطلة عيد الأضحى من 10 ولغاية 12 ذي الحجة 1444هـ، وعطلة رأس السنة الهجرية بتاريخ 21 يوليو 2023، وعطلة المولد النبوي الشريف بتاريخ 29 سبتمبر 2023، وعطلة اليوم الوطني من 2 ولغاية 3 ديسمبر 2023.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...