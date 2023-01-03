الإمارات، الإعلان عن 13 يوما من العطلات الرسمية لعام 2023

تضم قائمة العطلات الرسمية لعام 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة 13 يوما للعطلات الرسمية بحسب موقع حكومة الإمارات الرقمية.

العطلات الرسمية التي أقرتها حكومة الإمارات للعام 2023، تشمل القطاعين العام والخاص وهي لمناسبات دينية ووطنية، وتصل إلى 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر وهي كما يلي:

رأس السنة الميلادية: يوم واحد في 1 يناير

*عيد الفطر: أربعة أيام من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444

*وقفة عرفة وعيد الأضحى: أربعة أيام من 9-12 ذو الحجة 1444

رأس السنة الهجرية يوم واحد (في 1 محرم 1445) 21 يوليو 2023

المولد النبوي الشريف يوم واحد (12 ربيع الأول 1445) 29 سبتمبر 2023

اليوم الوطني: يومان، 2-3 ديسمبر.

( تعتمد المناسبات الإسلامية على رؤية الهلال، وقد تختلف تواريخها الميلادية بحسب الرؤية)

طالع قائمة العطلات العامة للعام 2023، ومواعيدها.https://t.co/xF6ZfJTmse#بوابة_حكومة_الإمارات — الحكومة الرقمية لدولة الامارات (@uaedgov) January 3, 2023

وسبق أن أوردتوكالة الأنباء الإماراتية في نوفمبر الماضي نبأ اعتماد مجلس الوزراء أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2023، وأن القرار يأت في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن لكافة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة إمكانية التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم الأنشطة الخاصة، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.



تتضمن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2023، عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2023، وعطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444هـ ، وعطلة وقفة عرفة بتاريخ 9 ذي الحجة 1444هـ، وعطلة عيد الأضحى من 10 ولغاية 12 ذي الحجة 1444هـ، وعطلة رأس السنة الهجرية بتاريخ 21 يوليو 2023، وعطلة المولد النبوي الشريف بتاريخ 29 سبتمبر 2023، وعطلة اليوم الوطني من 2 ولغاية 3 ديسمبر 2023.