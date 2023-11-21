الإمارات، اعتماد العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام نبأ اعتماد مجلس الوزراء أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024.

وتحددت العطلات الرسمية لعام 2024، بحسب الأجندة، بعطلة رأس السنة الميلادية، عيد الفطر، وقفة عرفة، عيد الأضحى، رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، اليوم الوطني.

مجلس الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024#وام pic.twitter.com/cHRpDizm47 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 21, 2023