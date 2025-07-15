الإمارات، ازدحام المرور يتفاقم

أظهرت دراسة حديثة أجرتها رود سيفتي يو أي إي RoadSafetyUAE والوثبة للتأمين في يونيو 2025 أن ازدحام المرور يمثل مشكلة متنامية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يعاني 86% من السائقين منه بانتظام، و80% يرون أن المشكلة تفاقمت هذا العام مقارنة بالعام الماضي. دبي والشارقة هما الأكثر تضرراً، بنسب 91% و90% على التوالي. وتلفت الدراسة إلى أن الاختناقات المرورية تترك آثارًا نفسية سلبية على ما يقرب من نصف السائقين (47%)، الذين يشعرون بالإحباط، أو الانزعاج، أو التوتر، أو القلق الشديد. تظهر هذه المشاعر أكثر وضوحًا لدى النساء والسائقين الأصغر سنًا. ولسوء الحظ، يشهد 82% من السائقين سلوكيات فظة أو عدوانية في كثير من الأحيان أو أحيانًا، مما يؤكد الحاجة الملحة لزيادة الوعي بآداب القيادة.

الاعتماد على المركبات الخاصة وانخفاض إشغال السيارات

يعتمد 92% من المشاركين على النقل البري يوميًا، ويستخدم 60% منهم سياراتهم الخاصة. اللافت للنظر هو أن 54% من السائقين يقودون سياراتهم بمفردهم (بدون ركاب)، وترتفع هذه النسبة إلى 62% في الشارقة. هذا المعدل المنخفض لإشغال السيارات يسهم بشكل كبير في الازدحام. يشير الخبراء إلى أن تخفيف الازدحام يتطلب إيجاد طرق لتقليل عدد المركبات على الطرق، لا سيما بزيادة معدلات إشغال السيارات. دبي تظهر نسبة أعلى من السائقين الذين يحملون راكبًا أو راكبين (43%)، مما قد يوفر نموذجًا للإمارات الأخرى. هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية فهم مشاعر السائقين واعتمادهم على الطرق لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة الازدحام المتنامية.

ويلفت موراليكريشنان رامان، الرئيس المالي لشركة الوثبة للتأمين قائلاً: “نريد أن نمنح المشاركين المعنيين بحركة المرور فرصة للتعبير عن آرائهم. نحتاج إلى فهم مشاعرهم وتصوراتهم فيما يتعلق بالازدحام المروري المنتشر. كما نحتاج إلى فهم مدى اعتمادهم على النقل البري. بصفتنا إحدى شركات تأمين السيارات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة تركز على العملاء، فإننا ملتزمون بمواكبة الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتحسين حياتهم اليومية. ولهذا السبب تعاونّا مع RoadSafetyUAE في هذا المشروع البحثي المهم”. ويضيف توماس إيدلمان، المؤسس والمدير الإداري لشركة RoadSafetyUAE: “يتلازم الازدحام المروري لدى معظم الناس مع مستويات عالية من التوتر والإحباط. وقد يُسبب هذا سلوكًا غير لائق، مما قد يُعرّضهم لخطر الحوادث. لذا، من منظور السلامة المرورية، يجب تجنّب الازدحام المروري. ويشهد سائقو السيارات في الإمارات العربية المتحدة على ذلك، حيث يلاحظون الكثير من السلوكيات الوقحة أو العدوانية في الاختناقات المرورية، وبالتالي، يجب رفع مستوى الوعي بآداب السلوك المهذبة. إن الاعتماد على النقل البري مرتفع للغاية في الإمارات العربية المتحدة، ونحن بحاجة إلى إيجاد طرق للحد من هذا الاعتماد، وبالتالي تقليل عدد المركبات على الطرق، لا سيما بالنظر إلى العدد الكبير من سائقي السيارات الذين ينتقلون بمفردهم في سياراتهم دون ركاب.”