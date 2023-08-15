ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الإمارات، إمباور تسجل أداءً لافتاً في عملياتها

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور، عن إقبال لافت على خدماتها الالكترونية المختلفة من شرائح المتعاملين المتنوعة بين ملّاك المشاريع والمؤسسات والشركات والأفراد على امتداد الرقعة الجغرافية لإمارة دبي، فقد بلغت نسبة الزيادة في عدد التسجيلات الالكترونية الموثقة للمتعاملين الجدد من القطاعين الحكومي والخاص 55٪ خلال الأعوام الخمسة الماضية من عام 2018 ولغاية 2022.

وأشارت المؤسسة انه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت عمليات سداد الفواتير عبر قنوات الدفع الالكتروني التي تقدمها «إمباور» وشركاؤها الاستراتيجيون من بنوك ومؤسسات مالية 385,000 عملية بزيادة بلغت نسبتها 9.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي إطار جهودها لتسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز الفعالية والإنتاجية، اعتمدت «إمباور» 16,300 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال النصف الاول من العام الجاري (ما بين شهر يناير حتى يونيو 2023) حيث بلغت نسبة الزيادة 9.51% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 وذلك لتسهيل حصول الاستشاريين والمقاولين على موافقات المؤسسة لتقديم الطلبات، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ إمباور، أن النتائج التي حققتها المؤسسة خلال النصف الأول من العام 2023 من زيادة في الإيرادات والتي بلغت 1,225 مليون درهم إماراتي وصافي الأرباح التي بلغت 403 مليون درهم تعودان الى الأداء المتميز في عمليتها التي ترسم صورة دقيقة لوفاء المؤسسة بوعودها للمساهمين على صعيد جديتها وحرصها في مواصلة ازدهار ونمو أعملها عبر تقديم خدمات تتميز بالسهولة والجودة والتنافسية وتنعكس على مستويات ادائها وتتماشي في الوقت ذاته مع الاستراتيجيات الوطنية والتقدم التقني المستمر الذي تشهده إمارة دبي حرصاً على تسهيل إنجاز مختلف المعاملات لبلوغ رضا المتعاملين وسعادتهم.

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