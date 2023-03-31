سامر باطر by سامر باطر

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الإمارات، إلغاء ترخيص فرع بنك روسي في أبوظبي

سامر باطر by سامر باطر
أبوظبي في 24 فبراير/ وام / اطلع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم على البيان الصادر بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا الاتحادية، ومنها العقوبات المفروضة على بنك “أم تي أس”، ويود المصرف المركزي التأكيد على ما يلي: منح المصرف المركزي ترخيصا لبنك “أم تي أس” لفتح فرع في أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية. ساهم البنك في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي.  وقام المصرف المركزي بمراجعة سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في دولة الإمارات، وذلك حسب متطلبات ترخيص البنوك للعمل في دولة الإمارات، ونظراً للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك، أشرف المصرف المركزي على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حد معين. والمصرف المركزي يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة.

أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه قد تقرر إلغاء رخصة فرع بنك «ام تي اس» في أبوظبي وتصفية أعماله تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع بحسب ما نقلته صحيفة الخليج.

يأتي هذا القرار بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك «ام تي اس» الجديد ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف. مع العلم بأنه خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات ماعدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط.

وكان «المركزي» قال في فبراير الماضي إنه اطلع على البيان الصادر بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا الاتحادية، ومنها العقوبات المفروضة على بنك «ام تي اس»، حيث أكد على أن منح الترخيص للبنك لفتح فرع في أبوظبي، أجري بحسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية، وأن «المركزي» يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...