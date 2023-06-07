الإمارات، إغلاق 18 مؤسسة تعليم عال في الدولة

كشف الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، عن إغلاق 18 مؤسسة تعليم عالٍ في الإمارات لارتكابها مخالفات، مشدداً على حرص الوزارة على توفير مستوى متطور من التعليم العالي في الإمارات.

وقال الفلاسي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة اليوم: هناك نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي بالدولة، ووفقاً للتصنيفات العالمية، فبعد أن كانت هناك 3 جامعات إماراتية فقط بين أفضل 1000 جامعة في العالم، أصبح لدينا 11 جامعة حالياً بين أفضل 1000 جامعة عالمياً، وذلك يرجع للاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الوزارة لتطوير جودة التعليم.

وأكد أن قانون التعليم العالي يسري على القطاعين الحكومي والخاص ، وأنه تمت إضافة مادة للقانون في شأن إعطاء صلاحيات أكبر لمجالس أمناء مؤسسات التعليم العالي.