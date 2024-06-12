الإمارات، إطلاق منصة باقة العمل الموحدة لإدارة خدمات الإقامة على مستوى الدولة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدء تفعيل المرحلة الثانية من «باقة العمل» لتشمل خدماتها جميع إمارات الدولة عبر منصة رقمية موحدة متكاملة مع الجهات ذات العلاقة، تحمل اسم «اعمل في الإمارات» http://workinuae.ae.

تسهل المنصة تبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة تضمن تقليص زمن إنجاز المعاملات من 30 يوماً إلى 5 أيام. ومنصة “باقة العمل” التي أطلقتها حكومة الإمارات تضم خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، عبر طلب موحد لجميع الجهات المشاركة.

وتختصر المنصة إجراءات 5 جهات اتحادية ومحلية في منصة واحدة لتختزل عدد الوثائق المطلوبة من 16 وثيقة إلى 5 وثائق فقط وذلك منذ إطلاقها في شهر مارس الماضي.

تؤمن باقة العمل :

تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية

نموذج و الية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية

الغاء الزيارات لانجاز المعاملات وتقليص المرفقات

الاستفادة من الممكنات الحكومية (GSB، UAE PASS)

تختصر إجراءات 5 جهات اتحادية ومحلية في منصة واحدة.

تختزل عدد الوثائق المطلوبة من 16 وثيقة إلى 5 وثائق فقط.