الإمارات، إصدار لوائح لفتاوى تتعلق بمسائل عصرية مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والمناخ

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، دشّن الإصدار الخاص بأعمال وأبحاث المؤتمر العالمي الثاني “نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية” ويتضمن مسائل مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء، وذلك على هامش ورشة عمل بعنوان “إعداد اللوائح والسياسات المتعلقة بالفتاوى العامة والخاصة”. يضم الإصدار خمسة مجلدات تشمل أبحاثاً علمية تناولت عدداً من القضايا المعاصرة، منها التأصيل الشرعي للمستجدات العلمية في الفتوى، والمسائل المرتبطة بالفضاء والمناخ، إضافة إلى القضايا الطبية وطب الأسرة، وقضايا الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا الإصدار ثمرة جهود مجموعة من العلماء والباحثين والخبراء من مؤسسات إفتائية وطنية ودولية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثاني “نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية” بهدف تقديم حلول معتبرة للتحديات الفقهية المرتبطة بالمستجدات العلمية الحديثة. وأكّد معالي العلامة ابن بيه أنَّ هذا الإصدار العلمي جاء ثمرة مباركة لجهود بذلت من قبل مجموعة من العلماء والباحثين والخبراء والمختصين من مختلف المؤسسات الإفتائية الوطنية والعالمية الذين اجتمعوا تحت مظلة المؤتمر العالمي الثاني “نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية” وقد جاء الإصدار شاملاً لمجالاتٍ فقهية متنوِّعة، من النوازل والمستجدات في مختلف العلوم، ليسهم في إيجاد حلول معتبرة للمسائل الإفتائية المستجدة.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا