اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، النموذج التشغيلي لمدارس الأجيال، وتعهيد إدارة مدارس حكومية لمشغلين ذوي خبرة في إدارة المدارس الخاصة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها (مدارس أجيال)، والمتضمن تعهيد إدارة (28) مدرسة حكومية لمشغلين ذوي خبرة في إدارة المدارس الخاصة، حيث يعتمد نموذج التشغيل على تحديد مسؤوليات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومسؤوليات المشغل بما يتوافق مع أولويات واستراتيجيات التعليم في الدولة، وبناءً على مجموعة من مقاييس نجاح المشروع تتمثل في ارتفاع نسبة الطلبة الذين يحققون تقدماً يفوق التوقعات في المواد الأساسية، وزيادة نسبة رضا أولياء الأمور والمعلمين، ورفع تصنيف المدرسة إلى جيد فما فوق حسب إطار معايير الرقابة والتقييم والمدرسية في الدولة.

وقال سموه عبر حسابه على تويتر: “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة والذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار .. البنك تشترك فيه أكثر من 75 دولة اختارت إنشاء المكتب الاقليمي في الإمارات”.

وتابع سموه: “اعتمدنا في مجلس الوزراء إنشاء جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.. والهدف تكريم أصحاب الممارسات المتميزة من أصحاب المنشآت ومن العمال بما يرسخ هذه الممارسات ويعزز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات”.



وأضاف سموه: اعتمدنا اليوم النموذج التشغيلي لمدارس الأجيال والتي يتم من خلالها تعهيد 28 مدرسة حكومية لإدارتها من خلال مشغلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات.. الهدف نقل الخبرات.. وتنويع الخيارات أمام أولياء الأمور.

واعتمدنا اليوم النموذج التشغيلي لمدارس الأجيال والتي يتم من خلالها تعهيد 28 مدرسة حكومية لإدارتها من خلال مشغلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات.. الهدف نقل الخبرات.. وتنويع الخيارات أمام أولياء الأمور. pic.twitter.com/l4DyUGlebr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 6, 2023