أعلنت شركة “الاتحاد للمعلومات الائتمانية”، الشركة التي توفر المعلومات والتحليلات لدعم قرارات الائتمان، عن إبرام تعاون استراتيجي مع “نوفا كريدت”:، لتمكين الوافدين الجدد من الاستفادة من سجلهم الائتماني في بلدهم الأم عند طلبهم الحصول على تسهيلات مالية بعد الوصول إلى دولة الإمارات.

ويسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” لتكون الشركة الرائدة في مجال توفير التقارير الائتمانية من دولة أخرى، وتسهيل الموافقات الفورية على الطلبات على أوسع نطاق من خلال تمكين مشتركي “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” -وهي المؤسسات المالية والشركات المقرضة المحلية والدولية في دولة الإمارات- من الوصول إلى السجل الائتماني للوافدين الجدد إلى دولة الإمارات بناءً على موافقتهم وبما ينسجم مع المعايير المتعارف عليها لدى الجهات المقرضة في الدولة، وذلك ضمن إجراءات تقديم طلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية.

وتؤكد هذه المبادرة التزام “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” بتعزيز المنظومة المالية في دولة الإمارات، لتكون أول مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على توفير الوصول الفوري إلى التقارير الائتمانية من دولة أخرى ضمن معايير موحدة من عدة مراكز ائتمانية حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة “الاتحاد للمعلومات الائتمانية”: “تفخر الاتحاد للمعلومات الائتمانية بأنها إحدى أولى الجهات في المنطقة التي تقدم حلولاً ائتمانية من دول أخرى بشكل آمن وسلس من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعود بالفائدة على الجهات المقرضة والهيئات الحكومية والأفراد والشركات. ونؤكد التزامنا بتقديم منتجات مبتكرة لعملائنا تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات التي تطمح إلى أن تكون مركزاً لاقتصاد عالمي بلا حدود”.

وقال ميشا إيسيبوف، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي ل شركة “نوفا كريدت”: “إنشاء نظام مالي بلا حدود هو قلب رؤيتنا، ومن خلال توفير نظام “Credit Passport®” لمناطق جديدة في العالم، نقترب خطوة من تحقيق هذا الهدف. وستتمكن الاتحاد للمعلومات الائتمانية من خلال هذا التعاون تقديم أفضل دعم ممكن لآلاف الوافدين الجدد إلى دولة الإمارات كل عام، وضمان استفادتهم مباشرة من الخدمات المالية التي يحتاجون إليها لإطلاق أعمالهم وتحقيق النمو في موطنهم الجديد”.

وقال كولين جالستر، نائب الرئيس للعمليات الدولية في شركة “نوفا كريدت”: “يستحق المستهلكون اليوم أن يتمكنوا من الاستفادة على نطاق عالمي من جودة بياناتهم المالية، دون منعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية بسبب قصور نظام التقارير الائتمانية العالمية. ونتطلع إلى اتخاذ هذه الخطوة بالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتوسيع الانتشار العالمي لنظام “Credit Passport®” حتى يتمكن المستهلكون في جميع أنحاء العالم من الاستفادة من تقارير ائتمانية بلا حدود”.

وتوفر “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” حالياً نظام “Credit Passport®” بدعم من “نوفا كريدت” للمشتركين لدعم طلبات التقارير الائتمانية من دول أخرى متعددة تشمل الهند والفلبين والمملكة المتحدة، ودول إضافية ستنضم إلى القائمة في المستقبل القريب.

تهلكين الموحدة من العشرات من مكاتب وشركات الائتمان الرائدة في جميع أنحاء العالم. ويتوافق نموذج “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” و”نوفا كريدت” الشامل لنقل البيانات -الذي يخضع لعمليات مراقبة جودة صارمة ومتلائمة مع اللوائح التشريعية الأجنبية والإماراتية المعمول بها.