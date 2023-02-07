توضح الحكومة الرقمية لدولة الإمارات بأن مدة سريان أذونات الدخول لغير الإقامة بعد دخول الدولة، تراوح بين يومين لـ«تأشيرة الترانزيت»، وخمس سنوات لـ«تأشيرة سياحية متعددة الدخول طويلة الأمد»، حيث تعتمد مدة سريان إذن الدخول على نوعه والغرض منه.

يصدر إذن الدخول للأجنبي من أجل دخول دولة الإمارات لإنهاء تأشيرة الإقامة الخاصة به. وفي هذه الحالة يكون إذن الدخول ساري لمدة:

شهرين للتأشيرات العادية وتأشيرة الإقامة الخضراء (حيث تتراوح المدة من سنة إلى 5 سنوات)،

6 أشهر متعددة الدخول لتأشيرات الإقامة الذهبية.

تصدر دولة الإمارات أنواعا مختلفة من #أذونات_الدخول بناء على الغرض من دخول الدولة، سواء للزيارة أو السياحة أو حضور فعاليات أو استكشاف فرص عمل إلخ…، ويكون لكل منها مدة صلاحية معينة. المزيد في الرابط:https://t.co/Z2RO1NCESf@UAEICP@GDRFADUBAI#بوابة_حكومة_الإمارات — الحكومة الرقمية لدولة الامارات (@uaedgov) February 6, 2023

كما يصدر إذن الدخول للزيارات القصيرة لدولة الإمارات لأغراض محددة مثل العلاج، أو مهمة عمل، أو السياحة، أو الترانزيت، أو حضور الفعاليات، أو زيارة أقارب، أو استكشاف فرص أعمال أو فرص عمل. وفي العادة يطلق الناس على هذه الأنواع من أذونات الدخول اسم تأشيرة زيارة أو تأشيرة سياحة أو تأشيرة ترانزيت.

وتتراوح مدة سريان أذونات الدخول لغير الإقامة بعد دخول الدولة من يومان (تأشيرة الترانزيت) حتى 5 سنوات (تأشيرة سياحية متعددة الدخول طويلة الأمد – 5 سنوات)، حيث تعتمد مدة سريان إذن الدخول على نوعه والغرض منه.

يتولى الطرف الضامن للشخص الذي يرغب في دخول الدولة إنهاء إجراءات إصدار إذن الدخول من خلال تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عبر القنوات الإلكترونية أو مراكز الخدمة. وقد �كون الضامن شركة من القطاع الخاص، أو جهة عامة، أو أحد الأقارب أو شركة طيران لها مقر في دولة الإمارات، أو فندق، وغيره.

غرامة البقاء داخل الدولة بعد انتهاء التأشيرة

توضح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه تم توحيد رسوم الغرامات المترتبة على البقاء داخل الدولة بعد انتهاء تأشيرة الإقامة أو الزيارة وفترة السماح الممنوحة لتجديدها، وأصبحت المخالفة 50 درهما عن كل يوم يمكثه المقيم أو الزائر داخل الدولة بعد انتهاء فترة السماح.

يمكنك التحقق من صلاحية التأشيرة أو إذن الدخول من خلال منصة eChannels التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

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