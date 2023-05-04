الإفلاس يهدد بنكاً أمريكياً جديداً

أعلن “باسيفيك وسترن بنك” (باك وست) PacWest Bancorp إنه يجري محادثات مع شركاء ومستثمرين محتملين بشأن خيارات استراتيجية بعد أن تراجعت أسهم البنك الذي يتخذ من لوس أنجلوس مقراً له والعديد من البنوك الإقليمية الأمريكية الأخرى وسط مخاوف من تفاقم الأزمة المصرفية.

وقال “باك وست بنك” في بيان إنه لم يشهد أي تدفقات غير عادية للودائع منذ بيع بنك فيرست ريبابليك إلى جيه بي مورجان تشيس وشركاه يوم الاثنين.

وأضاف البنك أن البيع المخطط له لمحفظة قروض تمويل المقرضين البالغة 2.7 مليار دولار لا يزال على المسار الصحيح وبمجرد اكتماله سيزيد نسبة الأسهم العادية من الشق الأول من 9.21% إلى 10% على الأقل.

وقال “باك وست بنك”: “وفقا للممارسات العادية، يقوم البنك ومجلس الإدارة باستمرار بمراجعة الخيارات الاستراتيجية. وفي الآونة الأخيرة، تم الاتصال بالشركة من قبل العديد من الشركاء والمستثمرين المحتملين والمناقشات مستمرة. وسيواصل البنك تقييم جميع الخيارات لتعظيم قيمة المساهمين”.

وذكرت رويترز في وقت سابق يوم الأربعاء أن “باك وست بنك” يستكشف خيارات استراتيجية بما في ذلك بيع محتمل أو زيادة رأس المال بعد أن فشلت زيادة السيولة التي أعلن عنها في آذار / مارس في بث الثقة في سعر سهمه المتعثر نقلا عن شخص مطلع على الأمر.

وهبطت أسهم “باك وست بنك” 52% يوم الأربعاء، فيما هبط سهم ويسترن ألاينس 23% مما يؤكد كيف لا يزال المستثمرون غير مقتنعين بصحة البنوك الإقليمية على الرغم من جهود الهيئات التنظيمية لإنهاء الأزمة المصرفية التي بدأت بانهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر في مارس.

بدوره، حاول بنك “وسترن ألاينس بانكورب” أيضاً طمأنة الأسواق، قائلا في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنه لم يشهد أي تدفقات غير عادية للودائع ولديه سيولة كافية.

وقال البنك الإقليمي الذي يتخذ من فينيكس مقراً له إنه “يعيد تأكيد قوته المالية بالإضافة إلى توجيهاته لنمو الودائع استجابة لأحداث الصناعة الأخيرة”.