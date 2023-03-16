الإفلاس يطرق باب بنك أمريكي ثالث

يستكشف “فيرست ريبابليك بنك”، الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له والذي تم تخفيض تصنيفه الائتماني من قبل وكالتي “اس اند بي جلوبال” و”فيتش” يوم الأربعاء، خيارات إستراتيجية بما في ذلك البيع، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص على دراية بالموضوع.

وقال بعض الأشخاص، الذين طلبوا جميعاً عدم الكشف عن هويتهم بسبب مناقشة معلومات سرية إن البنك، الذي يدرس أيضاً خيارات لدعم السيولة، من المتوقع أن يجذب اهتمام المنافسين الأكبر. وقالوا إنه لم يتم التوصل إلى قرار ولا يزال بإمكان البنك اختيار البقاء مستقلا. ورفض متحدث باسم بنك فيرست ريبابليك التعليق.

وصرحت شركة “فيرست ريبابليك” يوم الأحد أن لديها أكثر من 70 مليار دولار من السيولة غير المستخدمة لتمويل العمليات بموجب اتفاقيات شملت الاحتياطي الفيدرالي و”جيه بي مورجان تشايس”. ومع ذلك، انخفض سهم الشركة بنسبة 21% يوم الأربعاء في تعاملات نيويورك إلى أدنى مستوى له منذ عقد عند 31.16 دولار مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ 5.8 مليار دولار.

وقال البنك: “إن قدرة الاقتراض الإضافية من الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار الوصول إلى التمويل من خلال البنك الفيدرالي لقروض الإسكان، والقدرة على الوصول إلى تمويل إضافي من خلال جيه بي مورجان تشيس وشركاه تزيد وتنويع وتعزز صورة السيولة الحالية لشركة فيرست ريبابليك”.

والبنك متخصص في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وقد بذل جهداً للتمييز بينه وبين بنك وادي السيليكون، الذي وضعت الهيئات التنظيمية الأمريكية اليد عليه. وقال بنك “فيرست ريبابليك” أنه لا يوجد قطاع يمثل أكثر من 9% من إجمالي ودائع الأعمال، على عكس بنك وادي السيليكون الذي تتركز قاعدة عملائه بين الشركات الناشئة والشركات ذات رأس المال الجريء.

وقد أدى اعلان إفلاس مصرف سيليكون فالي بنك SVB ، ومقره سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، وإفلاس بنك سيغنتشر في نيويورك، إلى ما يشبه الزلزال المالي الذي ضرب الأسهم والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة ووصلت هزاته الإرتدادية إلى أوروبا وآسيا.