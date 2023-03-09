مدفع الإفطار من “حيّ رمضان” في مدينة إكسبو دبي

تستقبل مدينة إكسبو دبي بالتعاون مع شرطة دبي مدفع الإفطار، التقليد السنوي الذي أصبح أحد المعالم المميزة للشهر الفضيل.
ويمكن لزوار حي رمضان في مدينة إكسبو دبي حضور مراسم إطلاق المدفع في أجواء رمضانية مميزة مع فعاليات وأنشطة لكل أفراد العائلة بينها الحكواتي والمسحراتي والعروض المسرحية كما يمكنهم تناول الإفطار والسحور في المطاعم المنتشرة في أروقة مدينة المستقبل وأداء الصلوات وصلاة التراويح في الموقع.
خلال هذا الشهر الفضيل، يجتمع المسلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مختلف التقاليد والعادات، بدءا من الإفطار مع العائلة والأصدقاء إلى أداء الصلوات في المساجد.
مع تراثها الثقافي النابض بالحياة وتنوع سكانها، تقدم الإمارات تجربة رمضانية فريدة من نوعها، تمزج بين الحداثة والممارسات التقليدية.
وفي ما يلي كل ما تحتاج لمعرفته حول أهمية شهر رمضان في الإمارات العربية المتحدة، ومواعيد العمل، ومواعيد الإفطار، وتواريخ عطلة العيد.
ووفقاً لقانون العمل الإماراتي، يتعين على موظفي القطاع الخاص العمل 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، لكن خلال شهر رمضان المبارك، يتم تخفيض ساعات العمل بمقدار اثنين ليصبح 6 ساعات.
- رمضان يبدأ في 23 مارس وفقاً للحسابات الفلكية
- مواعيد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك
- قواعد عامة للمقيمين غير المسلمين، مواعيد العمل، وعطلة العيد
- 6 ساعات عمل خلال شهر رمضان المبارك
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- تشير الحسابات الفلكية إلى أن بدء شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي 1444، الموافق 2023 للسنوات الميلادية سيكون في 23 آذار/مارس القادم، وأن اليوم الأوّل من عيد الفطر الموافق مطلع شهر شوّال سيكون في 21 نيسان/أبريل.
- ورمضان هو الشهر التاسع بحسب تسلسل الأشهر الهجرية ويتكون من 29 أو 30 يوماً.
- وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات الفلكية، “ومن المتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل هذا العام في 23 آذار/مارس وسيكون لمدة 29 يوماً. وسيكون عيد الفطر يوم الجمعة 21 نيسان/أبريل”.
- معظم الدول الإسلامية والعربية ستبدأ الصوم في نفس اليوم، لكن اليوم الأخير من شهر رمضان قد يكون مختلفاً في بعض البلدان حيث سيكون من الصعب في بعض المناطق رؤية القمر”.
- المسلمون الصائمون في الإمارات سيصومون حوالي 14 ساعة في اليوم.