مدفع الإفطار من “حيّ رمضان” في مدينة إكسبو دبي

تستقبل مدينة إكسبو دبي بالتعاون مع شرطة دبي مدفع الإفطار، التقليد السنوي الذي أصبح أحد المعالم المميزة للشهر الفضيل.

ويمكن لزوار حي رمضان في مدينة إكسبو دبي حضور مراسم إطلاق المدفع في أجواء رمضانية مميزة مع فعاليات وأنشطة لكل أفراد العائلة بينها الحكواتي والمسحراتي والعروض المسرحية كما يمكنهم تناول الإفطار والسحور في المطاعم المنتشرة في أروقة مدينة المستقبل وأداء الصلوات وصلاة التراويح في الموقع.

خلال هذا الشهر الفضيل، يجتمع المسلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مختلف التقاليد والعادات، بدءا من الإفطار مع العائلة والأصدقاء إلى أداء الصلوات في المساجد.

مع تراثها الثقافي النابض بالحياة وتنوع سكانها، تقدم الإمارات تجربة رمضانية فريدة من نوعها، تمزج بين الحداثة والممارسات التقليدية.

وفي ما يلي كل ما تحتاج لمعرفته حول أهمية شهر رمضان في الإمارات العربية المتحدة، ومواعيد العمل، ومواعيد الإفطار، وتواريخ عطلة العيد.

ووفقاً لقانون العمل الإماراتي، يتعين على موظفي القطاع الخاص العمل 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، لكن خلال شهر رمضان المبارك، يتم تخفيض ساعات العمل بمقدار اثنين ليصبح 6 ساعات.