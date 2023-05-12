أفرجت المحكمة العليا في إسلام أباد، الجمعة، عن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بكفالة لأسبوعين في قضية فساد، حسبما ذكرت قناة “جيو نيوز” التلفزيونية الخاصة.

ووافقت المحكمة على الإفراج عن عمران خان بكفالة غداة إعلان محكمة في إسلام آباد أمس أن توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع، غير قانوني.

كما قضت المحكمة بعدم إقدام السلطات على إعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان في أي قضية أو بلاغ رفع ضده حتى تاريخ 17 أيار/مايو الجاري.

وكان نجم الكركيت السابق قد حضر أمام المحكمة العليا الخميس بعد أن قدم محاموه طعنا في قانونية قرار توقيفه الذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.

خطف وضرب

وقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق للمحكمة العليا إنه جرى اختطافه من محكمة إسلام آباد، مؤكدا تعرضه للضرب.

إلى هذا، قالت محطة جيو التلفزيونية، أمس إن المحكمة العليا أمرت جهاز مكافحة الفساد بالإفراج عن عمران خان.

وطلب رئيس المحكمة عمر عطا بانديال من خان أن يناشد أنصاره البقاء سلميين، فيما تواجه البلاد اضطرابات في الشوارع.

وشوهد أنصار خان يرقصون قرب مبنى المحكمة احتفالا بالإفراج عنه.

الجيش يتدخل

وأثار اعتقال خان يوم الثلاثاء في قضية احتيال احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق في أنحاء البلاد، مما دفع الحكومة إلى دعوة الجيش للمساعدة في استعادة النظام.

يشار إلى أنه بعد الإطاحة به من الحكم في تصويت بسحب الثقة، واجه خان عدة تهم بالفساد في محاكم باكستانية.