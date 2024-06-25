الإفراج عن الصحافي جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس بصفقة أمريكية

غادر الصحافي جوليان أسانج، مؤسّس موقع ويكيليكس لندن بعد إبرامه، اتفاقا مع القضاء الأميركي ليتم الإفراج عنه بعد احتجاز وملاحقة من عدة دول دامت سنوات طويلة شهدت سجنه الكثير من جلسات المحاكم البريطانية بحسب موقع ويكيليكس.

وذكر حساب ويكيليكس على تويتر أن أسانج غادر صباح الإثنين سجن بيلمارش، وإن القضاء البريطاني أخلى سبيله عصرا في مطار ستانستد اللندني حيث استقلّ طائرة غادر على متنها المملكة المتحدة.

وبعد كشف تسريبات ويكيليكس تفاصيل انتهاكات أميركية في العراق في عام 2007، صدمت لقطات فيديو لهجوم بطائرة هليكوبتر شنته القوات الأميركية تعمدت فيه استهداف وقتل صحافيين من رويترز وهما المصور نمير نور الدين (22 عاما) ومساعده وسائقه سعيد شماغ (40 عاما). وظهر مقطع فيديو لهجوم بطائرة هليكوبتر أباتشي عام 2007 شنته القوات الأمريكية في بغداد وأسفر عن مقتل 11 شخصًا، بما في ذلك صحفيان من رويترز.

وذكر بيان ويكيليكس أن أسانج غادر سجن بلمارش شديد الحراسة في صباح يوم 24 يونيو، بعد أن أمضى قرابة 5 سنوات هناك. وقد منحته المحكمة العليا في لندن إفراجًا بكفالة وأُطلق سراحه في مطار ستانستيد خلال فترة ما بعد الظهر، حيث صعد على متن طائرة وغادر المملكة المتحدة.

ولفت البيان إن هذه التطورات جاءت نتيجة حملة عالمية شملت ضغوطا من تجمعات شعبية ونشطاء في مجال حرية الصحافة ومشرعين وزعماء من مختلف الأطياف السياسية، وصولاً إلى الأمم المتحدة. وقد خلق هذا مساحة لفترة طويلة من المفاوضات مع وزارة العدل الأمريكية، مما أدى إلى صفقة لم يتم الانتهاء منها رسميًا بعد.

يأتي ذلك بعد سنوات من الملاحقة من قبل عدة دول بينها السويد والولايات المتحدة، وبعد أكثر من خمس سنوات في زنزانة مساحتها 2 × 3 أمتار، معزولة لمدة 23 ساعة في اليوم، سيلتقي قريبًا بزوجته ستيلا أسانج وأطفالهما، الذين لم يعرفوا والدهم إلا من خلف القضبان. وأثمرت حملة عالمية شارك فيها منظمون على المستوى الشعبي، ونشطاء في مجال حرية الصحافة، ومشرعون، وزعماء من مختلف الأطياف السياسية، وصولاً إلى الأمم المتحدة. وقد خلق هذا مهلة طويلة من المفاوضات مع وزارة العدل الأميركية، مما أدى إلى التوصل إلى اتفاق لم يتم الانتهاء منه رسمياً بعد بحسب شبكة إن بي سي.

نشر موقع ويكيليكس قصصًا هامة عن الفساد الحكومي وانتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة أصحاب النفوذ على أفعالهم في مختلف دول العالم باتباع تقنية تحمي تسريب الوثائق الرسمية، ويشير البيان أن جوليان سدد ثمنًا باهظًا للتزامه بمبادئ الصحافة وحق الناس في معرفة مايجري.

ونقلت أسوشيتد برس نبأ هبوط طائرة يعتقد أنها تقل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في بانكوك يوم الثلاثاء، حيث كان في طريقه لإبرام صفقة إقرار بالذنب مع الحكومة الأمريكية والتي ستطلق سراحه وتحل القضية القانونية التي امتدت لسنوات حول نشر مجموعة من الوثائق السرية.

هبطت الطائرة المستأجرة VJT199 بعد الظهر في مطار دون موينج الدولي، شمال العاصمة التايلاندية. ومن غير الواضح ما إذا كانت الطائرة للتزود بالوقود فقط أو كيف سيستمر أسانج في السفر إلى جزر ماريانا الشمالية، وهي كومنولث أمريكي في غرب المحيط الهادئ، حيث سيظهر أمام المحكمة صباح الأربعاء بتوقيت سايبان.

من المتوقع أن يقّر بالذنب في تهمة قانون التجسس بالتآمر للحصول بشكل غير قانوني على معلومات دفاعية وطنية سرية ونشرها، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية في رسالة قدمتها إلى المحكمة.

من المتوقع أن يعود أسانج إلى بلده الأصلي أستراليا بعد إقراره بالذنب والحكم عليه. وقال ممثلو الادعاء إن الجلسة تعقد في سايبان، أكبر جزيرة في جزر ماريانا الشمالية، بسبب معارضة أسانج للسفر إلى الولايات المتحدة القارية وقرب المحكمة من أستراليا.

إن الإقرار بالذنب، الذي يجب أن يوافق عليه القاضي، يجلب خاتمة مفاجئة لقضية جنائية من المؤامرات الدولية وملاحقة الحكومة الأمريكية لسنوات طويلة لناشر جعل موقعه الإلكتروني الشهير لتبادل المعلومات السرية سبباً في شهرته بين العديد من المدافعين عن حرية الصحافة الذين قالوا إنه تصرف كصحفي لكشف مخالفات الجيش الأمريكي. وعلى النقيض من ذلك، زعم المحققون مرارًا وتكرارًا أن أفعاله تنتهك القوانين التي تهدف إلى حماية المعلومات الحساسة وتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر.

تضمن الصفقة أن يعترف أسانج بالذنب مع تجنيبه أيضًا أي وقت إضافي في السجن. كان قد أمضى سنوات مختبئًا في السفارة الإكوادورية في لندن بعد أن سعت السلطات السويدية إلى اعتقاله بتهمة الاغتصاب قبل حبسه في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يُحكم على أسانج بالسنوات الخمس التي قضاها بالفعل في السجن البريطاني شديد الحراسة أثناء محاولته تجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم، وهي العملية التي تم تنفيذها في سلسلة من جلسات الاستماع في لندن. في الشهر الماضي، فاز بحق استئناف أمر التسليم بعد أن زعم ​​محاموه أن الحكومة الأمريكية قدمت ضمانات “غير كافية بشكل صارخ” بأنه سيحظى بنفس حماية حرية التعبير التي يتمتع بها المواطن الأمريكي إذا تم تسليمه من بريطانيا.

أشاد كثيرون في جميع أنحاء العالم بأسانج باعتباره بطلاً ألقى الضوء على المخالفات العسكرية في العراق وأفغانستان.

التسوية الأمريكية

اتهمت لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل في عام 2019 أسانج بتشجيع ومساعدة محللة الاستخبارات في الجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ في سرقة برقيات الدبلوماسية والملفات العسكرية التي نشرها موقع ويكيليكس في عام 2010. واتهم المدعون العامون أسانج بإلحاق الضرر بالأمن القومي من خلال نشر وثائق أضرت بالولايات المتحدة وحلفائها وساعدت خصومها.

وقال ممثلو الادعاء في وثيقة اتهام تم تقديمها فيما يتعلق باتفاقية الإقرار بالذنب إن أسانج تآمر مع مانينغ لتلقي والحصول على وثائق ومذكرات وكتابات أخرى تتعلق بالدفاع الوطني و”إرسال هذه السجلات عمدًا”. وتحرص الوثيقة على ملاحظة أن أسانج “ليس مواطنًا أمريكيًا، ولم يكن يمتلك تصريحًا أمنيًا أمريكيًا، ولم يكن لديه إذن لامتلاك أو الوصول إلى أو التحكم في وثائق أو كتابات أو ملاحظات تتعلق بالدفاع الوطني للولايات المتحدة، بما في ذلك المعلومات السرية”.

تعرضت القضية لانتقادات شديدة من قبل المدافعين عن الصحافة وأنصار أسانج. ودافع المدعون الفيدراليون عنها باعتبارها سلوكًا مستهدفًا يتجاوز بكثير سلوك الصحفي الذي يجمع المعلومات.

واستمرت ملاحقة أسانج لسنوات عديدة من قبل السويد وبريطانيا والولايات المتحدة بسبب إصرار شخصية في وزارة العدل الأمريكية وهو المدعي العام هو جوردون كرومبرج على احتجازه بدوافع سياسية واضحة بحسب تقارير صحفية, وما حمله غلاف مجلة تايم بأنه أهم سجين سياسي.

المدعي العام جوردون كرومبرج