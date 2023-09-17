مويضي المطيري by مويضي المطيري

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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا

مويضي المطيري by مويضي المطيري

وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى تحمل على متنها 90 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا.

جاءت المساعدات إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

وسيشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

يأتي ذلك امتداداً لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

وقد تسبب الإعصار “دانيال” بسيول مدمرة شهدتها العديد من المدن والبلدات الواقعة في الشرق الليبي، لكن درنة كانت الأكثر تضررا.

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