الإعلان عن وظائف في الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب“، عن وظائف جديدة من خلال فتح باب التسجيل للدراسة في أحد مجالات صناعة الخطوط الحديدية، في برنامج “تشغيل القطارات والمحطات”، والعمل لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية ”سار“.
واشترط المعهد في المتقدّم: أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها، ومستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن “IELTS4” أو ما يعادلها، كذلك يكون عمره بين 20-26 عامًا ولائقًا طبيًّا، وأخيرًا يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
ويمكن للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط زيارة موقع التسجيل “www.srp.edu.sa”؛ حيث يستمرّ استقبال الطلبات حتى يوم الثلاثاء الموافق 25/ 4/ 2023م.