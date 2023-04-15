الإعلان عن وظائف في الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب“، عن وظائف جديدة من خلال فتح باب التسجيل للدراسة في أحد مجالات صناعة ‫الخطوط الحديدية،‬ في برنامج “تشغيل القطارات والمحطات”، والعمل لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية ‫”سار“.

واشترط المعهد في المتقدّم: أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها، ومستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن “IELTS4” أو ما يعادلها، كذلك يكون عمره بين 20-26 عامًا ولائقًا طبيًّا، وأخيرًا يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

ويمكن للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط زيارة موقع التسجيل “www.srp.edu.sa”؛ حيث يستمرّ استقبال الطلبات حتى يوم الثلاثاء الموافق 25/ 4/ 2023م.