سامر باطر by سامر باطر

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الإعلان عن وظائف في الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار

سامر باطر by سامر باطر

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب“، عن وظائف جديدة من خلال فتح باب التسجيل للدراسة في أحد مجالات صناعة ‫الخطوط الحديدية،‬ في برنامج “تشغيل القطارات والمحطات”، والعمل لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية ‫”سار“.

واشترط المعهد في المتقدّم: أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها، ومستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن “IELTS4” أو ما يعادلها، كذلك يكون عمره بين 20-26 عامًا ولائقًا طبيًّا، وأخيرًا يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

ويمكن للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط زيارة موقع التسجيل “www.srp.edu.sa”؛ حيث يستمرّ استقبال الطلبات حتى يوم الثلاثاء الموافق 25/ 4/ 2023م.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...