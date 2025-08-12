الكشف عن جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين (SPL) عن جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، ومن المتوقع أن يكون بدايةً رائعةً للموسم الأكثر تنافسيةً في تاريخ الدوري. ينطلق الموسم الجديد يوم الخميس 28 أغسطس، وستُقدّم الجولات الافتتاحية أجواءً حماسيةً ومبارياتٍ حاسمةً وقصصًا جديدةً في عالم كرة القدم السعودية.

ما هي أبرز مباريات الجولة الافتتاحية؟

تشهد الجولة الأولى انطلاق حملة الاتحاد، حامل اللقب، للدفاع عن لقبه خارج أرضه ضد الأخدود، بينما يتوجه كريستيانو رونالدو – بعد تجديد عقده – والنصر أيضًا لمواجهة التعاون، أحد مفاجآت الموسم الماضي. بعد تأهله الرائع إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، يبدأ الهلال مشواره بمباراة ديربي المدينة ضد الرياض. يمكن القول إن مباراة الجولة ستقام في جدة، حيث يستضيف الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا، فريق نيوم الصاعد حديثًا، والذي هيمن على الدوري السعودي الأول الموسم الماضي. ومنذ ذلك الحين، عزز نيوم صفوفه بالتعاقد مع قائد أرسنال السابق ألكسندر لاكازيت، وحارس المرمى مارسين بولكا، ولاعب الوسط الشاب المتميز أمادو كونيه، حيث يهدف المدرب كريستوف جالتييه إلى ترسيخ مكانة النادي، ومقره تبوك، في دوري الأضواء. بداية سريعة تنتظر “الأربعة الكبار” في دليل واضح على جودة الدوري السعودي للمحترفين، لا مجال للتهاون مع الأهلي، بطل آسيا وأحد أفضل ثلاثة أندية في الموسم الماضي.

يبدأ الهلال مباراته الافتتاحية مباشرةً بمواجهة على أرضه ضد القادسية، صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي ووصيف كأس الملك، قبل أن يسافر إلى جدة لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة. بعد ثلاث جولات، يعود الهلال إلى جدة لخوض أول كلاسيكو له ضد غريمه الاتحاد، مما يعني أن عملاق الرياض يواجه العديد من الاختبارات المبكرة التي قد تكون حاسمة لبقية مشواره. بعد رحلته الافتتاحية إلى التعاون، يتضمن جدول النصر المبكر أيضًا زيارةً مكثفة إلى جدة لمواجهة الاتحاد في الجولة الرابعة، تليها مواجهة على أرضه مع نيوم في الجولة الثامنة.

تشهد الفترة الشتوية الصعبة بين الجولتين 13 و16 مواجهة فريق خورخي جيسوس مع الأهلي (خارج أرضه)، والقادسية (على أرضه)، والهلال (خارج أرضه) في ديربي العاصمة، والشباب (على أرضه). تبدأ الاتحاد مشوارها خارج أرضها ضد الأخدود بمباراتين على أرضها ضد الفتح والنصر، إلى جانب رحلة للترويج للنجمة، قبل المواجهة الحاسمة مع الهلال في جدة في الجولة السادسة. ستكون مباراته الأخيرة هذا الموسم إعادة لنهائي كأس الملك الموسم الماضي في جدة ضد القادسية، الذي هزمه ليحصد الثنائية المحلية. بعد استقبال نيوم في اليوم الافتتاحي، يلتقي الأهلي مع الهلال (على أرضه) في الجولة الثالثة، ثم يواجه الاتحاد (خارج أرضه) في ديربي البحر في الجولة الثامنة. ومن المقرر إقامة مباراة الإياب في الجولة الخامسة والعشرين.

أيام الديربي المميزة

• الهلال ضد النصر (ديربي العاصمة): الجولة الخامسة عشرة (على أرض الهلال) والجولة الثانية والثلاثين (على أرض النصر). • الاتحاد ضد الأهلي (ديربي البحر): الجولة الثامنة (على أرض الاتحاد) والجولة الخامسة والعشرون (على أرض الأهلي). • القادسية ضد الاتفاق (ديربي المنطقة الشرقية): الجولة التاسعة (على أرض القادسية) والجولة السادسة والعشرون (على أرض الاتفاق). • الهلال ضد الاتحاد (كلاسيكو السعودية): الجولة السادسة (على أرض الاتحاد) والجولة الثالثة والعشرون (على أرض الهلال على أرضه مفاجآت وأرقام قياسية إلى جانب المنافسين المعتادين على اللقب، ستُعرض العديد من القصص والأحداث المثيرة على مدار الموسم مع تطور الأحداث. ومن بين هذه القصص، قد يكون التعاون، بعد موسم 2024-2025 الرائع الذي وصل فيه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 واحتل المركز الثامن في الدوري السعودي للمحترفين. يعود بريكليس شاموسكا، الذي درّب التعاون بين عامي 2022 و2024، إلى دكة البدلاء بعد أن قاد نيوم للصعود إلى دوري الأضواء. ومع قائمة مباريات مبكرة جيدة – النصر هو الخصم الوحيد في مبارياته الخمس الأولى الذي أنهى الموسم الماضي ضمن المراكز الستة الأولى – لدى التعاون فرصة لبناء زخم مبكر قبل فترة التوقف الدولية الأولى. يبدأ الشباب موسمه بأربع من مبارياته الست الأولى على أرضه في الرياض، مما قد يُمثل نقطة انطلاق لعبد الرزاق حمدالله لتحقيق إنجاز تاريخي تاريخي. يفصل المهاجم المغربي خمسة أهداف فقط عن معادلة الرقم القياسي التاريخي لهداف الدوري السعودي للمحترفين – الذي يحمله حاليًا عمر السومة برصيد 155 هدفًا – وقد تُمكّنه البداية السريعة للموسم من أن يصبح أعظم هداف في الدوري. موسم جديد يبني على النجاح الباهر يدخل الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد بهدف البناء على التقدم الملحوظ الذي حققه في السنوات الأخيرة. شهد موسم 2024-2025 رقمًا قياسيًا ببث 183 مباراة.

من الجولة الأولى حتى صافرة الختام 🔚



إليكم جدول مباريات #دوري_روشن_السعودي كاملًا للموسم الجديد 📅 pic.twitter.com/ZnDFh7mpA4 — دوري روشن السعودي (@SPL) August 12, 2025