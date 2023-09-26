الإعلان عن جوائز الإعلام العربي، الصباح مع صبا يحصد جائزة أفضل برنامج اقتصادي

حصد برنامج الصباح مع صِبا، الذي تقدمه الإعلامية صبا عودة، على جائزة أفضل برنامج اقتصادي في جوائز الإعلام العربي، وهو البرنامج الصباحي الأول الموجه لأصحاب الأعمال، والذي يسعى لتقديم المعلومة التي تثري معرفتهم للمساهمة في إنجاح أعمالهم. وجرى ذلك منذ قليل في حفل توزيع جوائز الإعلام العربي 2023.

يعد البرنامج مصدرا لكل المعلومات التي يحتاجها أصحاب الأعمال مع بداية كل نهار. البرنامج مستوحى من مبدأ أثر الفراشة، فكل حركة أو حدث يحدث موجة تحرك حدث آخر، فالأمور كلها مرتبطة ببعضها رغم اختلاف الجغرافيا، أو الصلة، أو حتى اللاعبين، أو الأهداف. وهذا الأمر يشبه تماماً حركة أجنحة الفراشة. حركة صغيرة هنا اليوم، ستؤدي إلى عاصفة أو موجة عارمة هناك في المستقبل. يعكس هذا التكريم جهود فريق العمل بقيادة صبا عودة، والذي يضم فريق عمل مختص وشبكة من المحللين المتميزين ومراسلين من جميع أنحاء العالم، يجتمعون منذ ساعات الصباح الأولى، محولين غرفة الأخبار وغرفة التحكم والاستوديو إلى خلية نحل، ويبدؤون باستقراء الأحداث التي تحرك العالم من أقصى الغرب في الولايات المتحدة إلى أقصى الشرق في دول آسيا فيما الناس نيام هنا، وكذلك يفرد وقتاً كافياً لتسليط الضوء على تطورات اقتصادات الخليج ونشاط أعمال شركاتها بشكلٍ يومي.

ونال جائزة «الإعلام العربي» فئة الإعلام المرئي.. برنامج «الصباح مع صبا» عن فئة أفضل برنامج اقتصادي، وبرنامج «أحمر بالخط العريض» عن فئة أفضل برنامج اجتماعي، وبرنامج «على خطى العرب» عن فئة أفضل برنامج ثقافي، وفيلم «ذاكرة الرمال» عن فئة أفضل عمل وثائقي، وبرنامج «في المرمى» عن فئة أفضل برنامج رياضي، وذلك مع كشف منتدى الإعلام العربي عن الفائزين بجائزة «الإعلام العربي» وسلّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الكاتبة سوسن الأبطح جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي، و د. محمد الرميحي جائزة شخصية العام الإعلامية. وفاز الصحفي أحمد دياب من صحيفة الأهرام العربي المصرية، بجائزة «الإعلام العربي» عن فئة الصحافة السياسية. كما نال الصحفي جمال جوهر من صحيفة الشرق الأوسط، جائزة «الإعلام العربي» عن فئة الصحافة الاستقصائية. وفاز الصحفي مجدي أبو الفتوح من صحيفة الشروق المصرية، بجائزة «الإعلام العربي» عن فئة الصحافة الاقتصادية. أما أسماء الشامسي من مجلة ماجد، فازت بجائزة «الإعلام العربي» عن فئة صحافة الطفل. فيما فاز بجائزة «الإعلام العربي» فئة الإعلام الرقمي.. صحيفة هسبريس الإلكترونية كأفضل منصة إخبارية، وبوابة «أرقام المالية» كأفضل منصة اقتصادية، ومنصة «FilGoal» كأفضل منصة رياضية.

صور من أولى جلسات الدورة الـ21 لـ #منتدى_الإعلام_العربي والذي يضم أكثر من 75 جلسة وبمشاركة ما يزيد على 130 متحدثاً وتمثيل أكثر من 160 مؤسسة إعلامية يشاركون جميعاً في رسم مستقبل الإعلام العربي. pic.twitter.com/dTbwDKGbKD — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 26, 2023

يذكر أن أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي المُقام انطلقت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعيين به في المنطقة والعالم.

فعاليات المنتدى الذي انطلق الثلاثاء في جميرا بدبي، تتواصل حتى الأربعاء 27 سبتمبر الجاري.

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، يبدأ الآن حفل توزيع جوائز #جائزة_الإعلام_العربي.#منتدى_الإعلام_العربي — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 26, 2023