الإعلان عن ترتيبات التنقل في الدوحة خلال نوفمبر وديسمبر

أعلن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر اقامتها في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين، عن تخصيص منطقة كورنيش الدوحة، وعدد من الطرق المحيطة بها، للمشاة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وحتى 19 كانون الأول/ديسمبر، استعداداً لاستضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية لجماهير البطولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط استضافة البطولة إدارة وتنظيم عمليات النقل خلال الحدث المرتقب، لضمان تجربة سلسة للمشجعين القادمين من أنحاء العالم، لحضور فعاليات المونديال، الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي.

وخلال فترة إغلاق منطقة الكورنيش أمام حركة المركبات؛ سيتمكن الجمهور من الوصول إلى وسط مدينة الدوحة باستخدام وسائل النقل العام، بما فيها مترو الدوحة والحافلات، كما جرى تخصيص مواقع لتحميل وتنزيل ركاب سيارات الأجرة، وسيارات التطبيقات الذكية، إضافة إلى مواقف لسيارات ذوي الإعاقة.

مواقف السيارات

تتوفر أربعة مواقف سيارات مخصصة لذوي الإعاقة في منطقة وسط الدوحة، وذلك ضمن مواقف حديقة الفندق، وبريد قطر، وموقف رقم 5 في حديقة البدع، ومواقف ميناء الدوحة، فيما سيجري استخدام مناطق وقوف السيارات التالية لأغراض عمليات تشغيل البطولة، حيث لن تتاح هذه المواقف للجمهور من 1 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 19 كانون الأول/ديسمبر، وهي سوق واقف غرب وشمال، ومسجد الشيوخ، والبدع 5 (عبر شارع الريان)، والبدع 4 و 5 (عبر شارع الكورنيش)، والبدع 1 و 2 (عبر شارع الاستقلال).

وسيجري تعليق العمل في عدد من مواقف السيارات على الطرق في مناطق الخليج الغربي والبدع والطريق الدائري الأول، ويجب على سائقي السيارات عدم الوقوف إلا في الأماكن المسموح بها، لتفادي المخالفات التي ستفرض على السيارات المتوقفة بشكل غير قانوني، أو التي تعيق ممرات المشاة، ومحطات الحافلات.

اركن وتنقل

وبإمكان سائقي السيارات استخدام مرافق اركن وتنقل التالية: محطة مترو جامعة قطر على الخط الأحمر، حيث تتوفر مواقف مجانية تتسع لـ 6 آلاف سيارة وكذلك للمركبات القادمة من موقف سيارات الحي الثقافي كتارا، ومحطة المسيلة على الخط الأخضر، مواقف مجانية تتسع لـ 5 آلاف سيارة وكذلك لسيارات الضيوف في فندق ذا نيد، ومحطة أم غويلينة على الخط الأحمر مواقف مجانية تتسع لـ 3 آلاف سيارة ومواقف لسيارات الضيوف في جزيرة البنانا وأصحاب مركبات النقل البحري، وموقف سيارات جليعة، وحافلات نقل سريعة ومواقف مجانية تتسع لألفي سيارة بدءاً من 14 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر، تنطلق حافلة كل 15 دقيقة من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً، وكل 7.5 دقيقة من الساعة 5 مساءً وحتى 3 صباحاً.

وسيجري تخصيص منطقة تنزيل/ تحميل الركاب للمركبات الخاصة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب (شارع الاستقلال)، وتقع على بعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام من مهرجان الفيفا للمشجعين، أو 20 دقيقة سيراً على الأقدام من كورنيش الدوحة.

وللحفاظ على سلامة الركاب ومستخدمي الطريق، لن يسمح بتنزيل/ تحمل الركاب على الطرق المحيطة بمهرجان الفيفا للمشجعين، وسيجري فرض غرامات على السائقين المخالفين.

التنقل بالمترو

وبإمكان الجمهور الوصول إلى وسط مدينة الدوحة عبر محطات المترو التالية التي تقع في منطقة الكورنيش، وهي محطة مركز للمعارض على الخط الأحمر، حيث يمكن الوصول إلى الفنادق التي تقع في منطقة الخليج الغربي، ومنطقة فعاليات الكورنيش شمال، ومراكز التسوق، ومحطة حافلات الخليج الغربي (حافلات النقل السريع إلى الاستادات)، ومحطة الخليج الغربي، على الخط الأحمر، ومنها يمكن الوصول إلى مهرجان الفيفا للمشجعين ومنطقة فعاليات الكورنيش شمال، ومحطة الكورنيش (مخرج فقط) على الخط الأحمر، ومنها يمكن الوصول إلى مهرجان الفيفا للمشجعين ومنطقة فعاليات الكورنيش المركزية.

أمام محطة المترو الرابعة فهي محطة البدع على الخطين الأحمر والأخضر، ومنها يمكن الوصول إلى مهرجان الفيفا للمشجعين ومنطقة فعاليات الكورنيش المركزية، وحديقة البدع، وكذلك محطة مشيرب على الخطين الأحمر والأخضر، ومنها يمكن الوصول إلى منطقة فعاليات الكورنيش المركزية، ومركز مشيرب. ومحطة سوق واقف على الخط الذهبي، ومنها يمكن الوصول إلى منطقة فعاليات الكورنيش جنوب، ومتحف الفن الإسلامي المطاعم والمتجر في سوق واقف، ومحطة حافلات سوق واقف شمال (حافلات النقل السريع للاستادات)، ومحطة حافلات سوق واقف جنوب (الفنادق العائمة ومطار حمد الدولي).

وسيعمل مترو الدوحة لفترات أطول من 11 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 20 كانون الأول/ديسمبر، لتسهيل تنقل المشجعين خلال المونديال، ويمكن للمشجعين من حاملي بطاقة هيّا استخدام المترو مجاناً، وسينقل الركاب من السبت إلى الخميس من 6 صباحاً حتى 3 فجراً، وفي أيام الجمعة من 9 صباحاً حتى 3 فجراً.

لمزيد من المعلومات عن التنقل من خلال مترو الدوحة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة سكك الحديد القطرية (الريل) عبر هذا الرابط.

خدمات تحمل وتنزيل الركاب

وتقع المناطق المخصصة لتحميل وتنزيل ركاب سيارات الأجرة وسيارات التطبيقات الذكية في مواقع مركزية، من بينها، برج أشغال، ونادي قطر الرياضي (لمهرجان فيفا للمشجعين)، ومحطة مترو البدع، وسوق واقف، وحديقة متحف الفن الإسلامي.

وستعمل سيارات التطبيقات الذكية كروه، وكروه- فوكس، وأوبر وكريم في هذه المواقع.

حافلات النقل السريع

وستعمل خدمة حافلات النقل السريع المجانية المخصصة لنقل جمهور البطولة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر.

ويمكن معرفة أقرب محطة لحافلات النقل السريع عبر استخدام تطبيق هيّا إلى قطر ‘Hayya to Qatar 2022’ على الهواتف الذكية، والمتوفر في متاجر أبل وجوجل بلاي وهواوي.

وتعمل خدمة حافلات الكورنيش رقمC806 خلال فترة الذروة كل ٧,٥ دقيقة من ٥ مساءً وحتى ٣ فجراً، وكل ١٥ دقيقة خارج فترة أوقات الذروة من الساعة ٩ صباحاً حتى ٥ مساءً، وحافلات الطريق الدائري الثاني رقم C804 كل 7,٥ دقيقة خلال فترة الذروة من ٥ مساءً وحتى ٣ فجراً، وكل ١٥ دقيقة خارج أوقات الذروة من 9 صباحاً وحتى ٥ مساءً، وحافلات الطريق الدائري الثالث رقم C805 كل ٧,٥ دقيقة في فترة الذروة من ٥ مساءً وحتى ٣ فجراً، وكل ١٥ دقيقة خارج أوقات الذروة من ٩ صباحاً وحتى ٥ مساءً، وحافلات الفنادق العائمة رقم A821 خلال فترة الذروة كل ٧,٥ دقيقة من 8 صباحاً إلى 11 صباحاً، ومن 4 مساءً وحتى 7 مساءً، ومن 10 مساءً وحتى 3 صباحاً، وكل ١٥ دقيقة خارج أوقات الذروة من 11 صباحاً وحتى 4 مساءً ومن 7 مساءً وحتى 10 مساءً، وحتى صباح اليوم التالي من 3 فجراً وحتى 8 صباحاً.

نظام إدارة لوحات المركبات

من المقرر منع المركبات ذات لوحات النقل العام والخاص (السوداء) من القيادة في منطقة وسط الدوحة، بداية من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 2 صباحاً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 19 كانزن الأول/ديسمبر.

يرجى الاطلاع على النصائح والإرشادات المقدمة من وزارة الداخلية حول الطرق والمركبات المشمولة بالإجراءات.

أصحاب مركبات النقل البحري

يتوجب على مركبات النقل البحري إيقاف سياراتهم في موقف أم غويلينة، واستخدام خدمة حافلات النقل السريعة المجانبة.

الوصول إلى جزيرة البنانا

تتوفر خدمات الحافلات من مطار حمد الدولي ومن منطقة أم غويلينا، وستنقل الزوار إلى مواقف سوق واقف الشمالية، ومنها إلى محطة جزيرة البنانا.

وسائل النقل المحظورة

من المقرر حظر استخدام الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسكوترات في منطقة الكورنيش، والأماكن المخصصة للمشاة، والحدائق العامة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 19 كانزن الأول/ديسمبر.

مواقف سيارات خارج الخدمة

لن تتاح مواقف السيارات في سوق واقف، ومسجد الشيوخ، والبدع عبر شارع الريان والبدع عبر شارع الاستقلال، وبريد قطر، من 1 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 19 كانزن الأول/ديسمبر.

وللاطلاع على آخر المستجدات، ومعرفة المزيد من التفاصيل حول خدمات النقل والمواصلات في منطقة وسط الدوحة، بما في ذلك معلومات مفصلة حول خيارات النقل الخاصة بالبطولة، يرجى زيارة هذا (الرابط)، ومتابعة حساب اللجنة المنظمة على تويتر @Roadto2022Go .