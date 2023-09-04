بمشاركة عالمية ضخمة.. الإعلان عن النسخة الثانية لبطولة نيوم

أعلنت نيوم عن تنظيمها النسخة الثانية لبطولة نيوم للألعاب الشاطئية، التي تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية الرائدة وتستضيف أكثر من 800 من أهم الرياضيين وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة من جميع أنحاء العالم.

وستنطلق سلسلة الفعاليات الرياضية العالمية ضمن البطولة في 21 أكتوبر، وستضم 5 رياضات تفاعلية، هي: دوري ترايثلون نيوم الممتاز، وبطولة نيوم لكرة القدم الشاطئية، وبطولة “نيوم فيبا 3×3 تشالنجر 2023″، التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة، وسباق “نيوم تيتان الصحراوي للدراجات – السعودية”، وبطولة “نيوم ماسترز”، التابعة للاتحاد الدولي لرياضة التسلق.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات بانطلاق نهائي دوري ترايثلون نيوم الممتاز في 21 أكتوبر، الذي احتضنت مدينة لندن تصفياته أغسطس الماضي.

بعد ذلك تقام بطولة نيوم لكرة القدم الشاطئية في الفترة من 25-28 أكتوبر 2023، ثم بطولة “نيوم فيبا 3×3 تشالنجر 2023″، التي ستستمر من 2 حتى 4 نوفمبر.

وستشهد المنافسات عودة سباق الدراجات الجبلية الشهير “نيوم تيتان الصحراوي للدراجات – السعودية” إلى المنطقة للمرة الثانية، وستقام منافساته في الفترة من 14 حتى 17 نوفمبر، بمشاركة 230 من المتسابقين والمتسابقات.

وستُختتم هذه المنافسات بإطلاق حدث دولي لرياضة التسلق لأول مرة ضمن ألعاب نيوم الشاطئية وهو بطولة “نيوم ماسترز”، التي سيشارك فيها نخبة من أبطال العالم والرياضيين الأولمبيين، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر.