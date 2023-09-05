سامر باطر by سامر باطر

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الإعلان عن إصابة زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن بكوفيد 19

سامر باطر by سامر باطر

أعلن البيت الأبيض يوم الإثنين إن الاختبارات أثبتت إصابة السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن بكوفيد-19 وإنها تعاني أعراضاً خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن سلبية للفيروس.

وأشار البيان إلى أن جيل تعاني حاليًا من أعراض خفيفة فقط. وستبقى في منزل العائلة على ضفاف شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير.

البيت الأبيض أكد أنه “عقب نتيجة الاختبار الإيجابية للسيدة الأولى لكوفيد-19، جرى اختبار للتحقق من صحة الرئيس بايدن من فرصة الإصابة بكوفيد و جاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية”.

وآخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاماً بفيروس كورونا في أغسطس (آب) من العام الماضي، فيما كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر 80 عاماً في يوليو (تموز) 2022.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...