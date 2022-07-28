الإعلان عن أكبر هيكلة إدارية في رئاسة الحرمين الشريفين

أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تكليف أحد عشر مساعدا بينهم ثلاث سيدات في الرئاسة و وكالتها لشؤون المسجد النبوي في أكبر عملية هيكلة إدارية في تاريخ الحرمين الشريفين.

دعماً لمسيرة التطوير بالوكالة؛ الرئيس العام يصدر قراراً بتكليف عدد من المساعدين من بينهم سيدة بالمسجد النبوي.#بسلام_آمنين #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/6QWhjcVLJt — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 28, 2022

تأتي قرارات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي منسجمة مع متطلبات المرحلة التي تشهدها الرئاسة العامة في إطار هيكليتها الجديدة لعام 1444 هجرية. و ضمن قرارات الشيخ السديس جرى تكليف كل من سعادة الدكتور سعد بن محمد المحيميد مساعدا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ووكيلا لشؤون المسجد الحرام، و فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري مساعدا للرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، وفضيلة الدكتور عبد الوهاب بن عبدالله الرسيني مساعدا للرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد الحرام ، وفضيلة الدكتور أحمد بن علي الحذيفي مساعدا للرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد النبوي، وسعادة عبد الحميد بن سعيد المالكي مساعدا للرئيس العام لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الإثرائية إلى جانب تكليف سعادة الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود مستشارا ومساعدا للرئيس للشؤون النسائية بالمسجد الحرام ، وسعادة الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مستشارا ومساعدا للرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد النبوي، و سعادة الدكتورة العنود بنت خالد العبود مستشارا ومساعدا للرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام.

وفي هذا الشأن أكدت رئاسة الحرمين الشريفين أن هذه القرارات عكست تمكين المرأة و تتويج الشباب و تعيين قيادات في مناصب عليا وترقية أخرين في مواقع متقدمة في الرئاسة تتضمن مساعدين ومساعدات لدعم القيادات الشابة و الابتكار في تقديم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحفيز الكفاءات الوطنية الشابة للمضي قدما في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين واستثمار الازدهار الكبير الذي تشهده منظومة الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي برعاية القيادة الرشيدة. وقال معالي الشيخ السديس إن الهيكلة تعزيز ثقافة الابتكار و الابداع و خلق مؤشرات فعالة لدعم اتخاذ القرار بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة الرئاسة لتحقيق مزيد من التميز التشغيلي و التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال التحول الرقمي لتحقيق التكامل و الريادة في منظومة الأعمال والخدمات المنفذة في الحرمين الشريفين خدمة لضيوف الرحمن.