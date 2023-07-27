السعودية: ما شروط إعفاء المتورطين في جرائم التستر التجاري؟

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر في سبع حالات.

وأضاف البرنامج الحكومي، عبر تغريدة في موقع تويتر مساء اليوم الأربعاء، أنه بناءً على المادة الثانية من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها في حال انطبقت الشروط التالية عليه:

متى يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في #نظام_مكافحة_التستر ؟#أنظمة_تعزز_الامتثال pic.twitter.com/7joDmj6sxZ — البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) July 26, 2023

1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.

2- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.

3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.

4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.

5- أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.

6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.

7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

وعقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال (1.333 مليون دولار)، حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.