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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الإعدام لكويتي قتل حماته برشاش

قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام مواطن قتل حماته برشاش آلي بعدما رفضت الرأفة

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رفضت محكمة الجنايات الرأفة وتخفيف الحكم

قضت محكمة كويتية، حديثاً، بإعدام مواطن قتل والدة زوجته (حماته) برشاش آلي بعدما رفضت الرأفة وتخفيف الحكم.

وقالت محكمة الجنايات، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية، إن الرأفة لا تنطبق على المتهم لأن ما ارتكبه يعد خرقاً للديانات والشرائع والقوانين لقتله النفس التي حرم الله.

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وتعود القضية إلى العام 2021 حيث قبضت إدارة مباحث محافظة الأحمدي؛ جنوب العاصمة الكويت، على المواطن البالغ 47 عاماً بعدما أقدم على قتل حماته البالغة 68 عاماً بسلاح ناري، وأجرت تحقيقاتها معه بتهم تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح ناري وذخيرة بلا ترخيص.

ووقعت جريمة القتل بعد شجار عنيف بين الجاني وزوجته وحماته، حيث بدأ بمطاردتهما في إحدى المزارع على طريق الوفرة جنوب محافظة الأحمدي قبل أن يطلق النار عليهما من سلاح رشاش (كلاشينكوف) حيث نجت الزوجة وتوفيت والدتها.

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