الإطاحة بمقيم تلاعب بآلاف تأشيرات الخروج النهائي في السعودية

أفاد تقرير أن السلطات السعودية أطاحت بمقيم كان يدخل إلى النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تعديل مهن العمالة وإلغاء تأشيرات الخروج النهائي وأهدر 76 مليون ريال للخزينة لقاء حصوله على 6 ملايين و600 ألف ريال.

وقال مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 6.6 مليون ريال، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بالوزارة (تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي) بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظام الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لأحد موظفيها للعمل عن بعد.

وأضاف المسؤول، دون أن تذكر وكالة الأنباء السعودية اسمه، إنه تبين أن الموظف في الوزارة موقوف على ذمة قضية جنائية خلال فترة إنجاز المعاملات، وقام بتسليم هاتفه الجوال الذي ترد عليه رسائل التحقق التي تمكنه من الدخول على أنظمة الوزارة إلى المقيم عن طريق أحد زملائه بالوزارة.

وبلغ إجمالي العمليات التي تمت 5663 عملية ترتب عليها عدم تسديد الغرامات والرسوم المترتبة عن تلك العمليات لصالح خزينة الدولة وقيمتها نحو 76 مليون ريال.

وتم إيقاف ثلاثة مواطنين لقيامهم بدور الوسيط في استلام المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية مقابل حصولهم على 800 ألف ريال.