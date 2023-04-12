الإطاحة بمسؤول جامعي سعودي استولى على 6.5 مليون من مكافآت طلابه باسم زوجته

أطاحت السلطات السعودية، حديثاً، بموظف جامعي سعودي استولى في وقت سابق حين كان مسؤولاً في الجامعة عن مكافآت الطلاب على مبلغ مالي كبير وأودعه في حساب زوجته وشقيقيه.

وقال مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن الهيئة أوقفت موظفاً في إحدى الجامعات؛ لقيامه خلال فترة عمله مديراً لإدارة مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعة بالاستيلاء على نحو 6.5 مليون ريال من خلال إضافة حسابات بنكية في بيان مكافآت الطلاب والطالبات باسم زوجته واثنين من أشقائه.

ولم يذكر المسؤول أي معلومات إضافية.

مكافحة الفساد في السعودية

شددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة بعيداً عن النفط الذي يعد دعامة الاقتصاد السعودي.

وعادة، لا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص في بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ إذ تتم إحالتهم إلى القضاء ومن ثم يتم الكشف عن هوياتهم بعد صدور أحكام إدانة قطعية ضدهم.