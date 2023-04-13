أطاحت السلطات السعودية بعصابة مؤلفة من خمسة أشخاص بحوزتها 3.636 مليون قرص إمفيتامين مخدر في منطقة الرياض.

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إنها ضبطت أقراص الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بطاطا.

صور من عملية ضبط (3,636,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/Uk6km5yS16 — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) April 13, 2023

وتتألف العصابة من خمسة أشخاص مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيمة مغربية ووافدان بتأشيرة زيارة من الجنسيتين السورية والمصرية.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ويقال إن الكبتاغون الذي عادة ما يكون مزيجاً من الأمفيتامين والكافيين والحشوات المختلفة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، هو أحد أكثر الأدوية شعبية بين الشباب الأثرياء في الخليج.