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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بينهم امرأة.. الإطاحة بعصابة بحوزتها 3.636.000 قرص إمفيتامين في السعودية

ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات 3.636.000 قرص إمفيتامين في الرياض وقبضت على مجموعة شبان بينهم امرأة مغربية

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ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات 3.636.000 قرص إمفيتامين

أطاحت السلطات السعودية بعصابة مؤلفة من خمسة أشخاص بحوزتها 3.636 مليون قرص إمفيتامين مخدر في منطقة الرياض.

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إنها ضبطت أقراص الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بطاطا.

وتتألف العصابة من خمسة أشخاص مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيمة مغربية ووافدان بتأشيرة زيارة من الجنسيتين السورية والمصرية.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ويقال إن الكبتاغون الذي عادة ما يكون مزيجاً من الأمفيتامين والكافيين والحشوات المختلفة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، هو أحد أكثر الأدوية شعبية بين الشباب الأثرياء في الخليج.

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