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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الإطاحة برجل أعمال سعودي وشقيقه المسؤول في التعليم

الإطاحة برجل أعمال سعودي لتعاونه مع شقيقه المسؤول في التعليم بهدف ترسية مشاريع تجارية لصالحهما

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أطاحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد برجل الأعمال لتعاونه وشقيقه المسؤول في التعليم

أطاحت السلطات السعودية، حديثاً، برجل أعمال سعودي وشقيقه المسؤول في إدارة تعليم إحدى محافظات المملكة غشا في ترسية مشاريع تجارية.

وقال مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن الهيئة أوقفت رجل أعمال وشقيقه الذي يعمل بالإدارة العامة للتعليم في إحدى المحافظات؛ لقيام الأول بالاتفاق مع عدة كيانات تجارية على ترسية عدد من مشاريع الإدارة العامة للتعليم بذات المحافظة، وذلك عن طريق شقيقه مقابل تقاسم مبالغ تلك المشاريع دون تنفيذها على أرض الواقع، حيث بلغ إجماليها 1.685 مليون ريال.

ولم يذكر المسؤول أي معلومات إضافية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

مكافحة الفساد في السعودية

شددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة بعيداً عن النفط الذي يعد دعامة الاقتصاد السعودي.

وعادة، لا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص في بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ إذ تتم إحالتهم إلى القضاء ومن ثم يتم الكشف عن هوياتهم بعد صدور أحكام إدانة قطعية ضدهم.

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