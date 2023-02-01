سامر باطر by سامر باطر

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هل اقتربت ليلة الإطاحة بأردوغان باتفاق المعارضة؟

المعارضة التركية تستعد للانقضاض على أردوغان وقلب سياساته في انتخابات مايو القادم
سامر باطر by سامر باطر

المعارضة التركية تستعد للانقضاض على أردوغان وقلب سياساته في انتخابات مايو القادم

أطلقت المعارضة التركية الممثلة بفريق «طاولة الستّة»، برنامجها الانتخابي، عشيّة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار القادم. ويمثل برنامجٌ المعارضة خطة طريق لإزالة تركة أردوغان وكل أثر لسياساته على المستوى الداخلي والخارجي. ولأول مرة تتفق المعارضة التركية لتسهل الإجماع على مرشّح مشترك فيما بينها أيضاً، مع ترجيح تولي كمال كليتشدار أوغلو رأس الحربة للإطاحة بأردوغان.

وكان

الرئيس التركي إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في تُركيا ستجرى يوم 14 مايو/أيار، وذلك في ذكرى مرور 73 عامًا على فوز الحزب الديمقراطي في أول انتخابات حرّة تشهدها تركيا المعاصرة عام 1950.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...