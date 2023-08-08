الإصابة تحرم تشيلسي من جهود لاعبه الجديد نكونكو

خضع الفرنسي كريستوفر نكونكو مهاجم فريق تشيلسي الانكليزي لكرة القدم، لعملية جراحية في ركبته ستبعده عن الملاعب “لفترة طويلة” كما أعلن النادي اللندني في بيان الثلاثاء.

وكان نكونكو انتقل الى صفوف تشيلسي في حزيران/يونيو قادمًا من لايبزيغ الالماني مقابل صفقة بلغت 80 مليون دولار.

واشارت شبكة “بي بي سي” وصحيفة “دايلي تلغراف” الى أنّ غياب نكونكو عن الملاعب سيستمر نحو 4 أشهر.

ويعتبر النبأ ضربة قوية للبلوز ومدربه الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوشيتينو لا سيما بأنّ فريقه يستهل الموسم الجديد في الدوري الانكليزي الممتاز نهاية الاسبوع الحالي بلقاء قوي ضد ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج.

Chelsea Football Club has today released the following statement about Christopher Nkunku. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 8, 2023

وقال تشيلسي في بيان “تعرض نكونكو لاصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة”.

وأضاف “خضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لعملية جراحية وسيبدأ مرحلة التعافي بإشراف الفريق الطبي للنادي”.

وتعرّض نكونكو الذي غاب عن صفوف فرنسا في مونديال قطر العام الماضي بداعي الاصابة في ركبته اليسرى، للاصابة خلال مباراة ودية ضد بوروسيا دورتموند الالماني خلال جولة فريقه في الولايات المتحدة.

وعانى تشيلسي عقمًا كبيرًا في الهجوم الموسم الماضي حيث اكتفى بتسجيل 38 هدفًا في 38 مباراة في الدوري واكتفى بالمركز الثاني عشر وهو أدنى ترتيب له منذ عام 1994.