الإصابات تضرب العمود الفقري لأبطال العالم

حالة من القلق انتابت جماهير الكرة الفرنسية قبل انطلاق كأس العالم، بعد تعرض الكثير من أعمدة المنتخب لإصابات أبعدتهم عن قائمة المنتخب، ما اضطر المدرب “ديدييه ديشامب” لإجراء تعديلات على كتيبة أبطال العالم أكثر من مرة.

المنتخب الفرنسي يلعب خلال كأس العالم في مجموعة تضم أستراليا والدنمارك وتونس، ويأمل الفريق أن يحافظ على لقبه الذي حققه في كأس العالم الأخيرة بروسيا عام 2018.

الإصابات أجبرت الديوك على تعديل قائمة المنتخب أكثر من مرة:

• ديشامب استبعد حتى الآن كلا من مايك ماينان وأبو بكر كامارا، فضلا عن نجمي خط الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي.

• أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استبعاد لاعب المنتخب كريستوفر نكونكو، نجم لايبزيج الألماني، من قائمته التي سيخوض بها نهائيات النسخة المقبلة للمونديال، بعد إصابته بالتواء في ركبته اليسرى خلال مرانات المنتخب الفرنسي مساء الثلاثاء.

• أفادت صحيفة “ليكيب” أن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، استقر على استدعاء راندال كولو مواني، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، لتعويض نكونكو الذي خرج من القائمة.

• تم استبعاد المدافع بريسنيل كيمبيمبي الذي يعاني من إصابة في وتر أخيل برجله اليمنى ، وجرى استدعاء أكسيل ديساسي مدافع موناكو مكانه، كما تم طُلب ماركو تورام مهاجم بورسيا مونشنغلادباخ الألماني لتمثيل المنتخب.

• حامت الشكوك حولة مشاركة كل من كريم بنزيما ورافائيل فاران، لكن تم استدعاؤهما إلى القائمة المشاركة في كأس العالم بعد التأكد من جاهزيتهما وتعافيهما من الإصابة.

تشكيلة المنتخب الفرنسي

بعد الانتهاء من مرحلة التعديلات على القائمة باتت الكتيبة الفرنسية المشاركة في كأس العالم تضم كلا من:

ألفونس أريولا – هوجو لوريس – ستيف مانداندا – لوكا هرنانديز – تيو هرنانديز – أكسيل ديساسي – إبراهيما كوناتي – جول كوندي – بنجامين بافارد – وليام صليبا – دايو أوباميكانو – رافائيل فاران – إدواردو كامافينجا – يوسف فوفانا – ماتيو الغندوزي – أدريان رابيو – أوريلين تشاوميني – جوردان فيرتو- كريم بنزيما – كينجسلي كومان – عثمان ديمبلي – أوليفييه جيرو – أنطوان جريزمان – كيليان مبابي – ماركوس تورام – راندال كولو مواني.

يذكر أن منتخب فرنسا سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بمواجهة أستراليا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، قبل مواجهة الدنمارك وتونس في الجولتين الثانية والثالثة.