مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستعليمسوق العملسياحة

فيديو : الإحتفال بـ”سعوديون” قادمون من إسبانيا لإدارة الفنادق

مويضي المطيري by مويضي المطيري

يحتفي القطاع السياحي في السعودية اليوم بأول دفعة من حملة الماجستير التنفيذي في إدارة الفنادق الدولية تم تخرجها من أهم الجامعات المتخصصة في إسبانيا، تمهيدا لدخولهم سوق العمل.

تُسرع الجهات المعنية في المملكة، وبينها وزارة السياحة، من خطواتها الفعالة لتأهيل الخريجين في قطاعات السياحة والفنادق، وعلى رأسها إدارة الفنادق الدولية لتواكب التطلعات الكبيرة في هذا المجال، ضمن رؤية 2030.


وتحتفي اليوم إحدى أبرز الجامعات المتخصصة بقطاع الفنادق في إسبانيا، بتخريج الدفعة الأولى من السعوديين ببرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الفنادق الدولية.


وأبدى خريجو هذه الدفعة بعد إنهاء برنامجهم بجامعة لاروش، حماسهم الشديد وتطلعهم لنقل ما تلقوه من خبرات؛ في تطوير وإدارة الفنادق الدولية لهذا القطاع في المملكة خلال الفترة المقبلة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا