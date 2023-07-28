يحتفي القطاع السياحي في السعودية اليوم بأول دفعة من حملة الماجستير التنفيذي في إدارة الفنادق الدولية تم تخرجها من أهم الجامعات المتخصصة في إسبانيا، تمهيدا لدخولهم سوق العمل.

تُسرع الجهات المعنية في المملكة، وبينها وزارة السياحة، من خطواتها الفعالة لتأهيل الخريجين في قطاعات السياحة والفنادق، وعلى رأسها إدارة الفنادق الدولية لتواكب التطلعات الكبيرة في هذا المجال، ضمن رؤية 2030.





وتحتفي اليوم إحدى أبرز الجامعات المتخصصة بقطاع الفنادق في إسبانيا، بتخريج الدفعة الأولى من السعوديين ببرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الفنادق الدولية.





وأبدى خريجو هذه الدفعة بعد إنهاء برنامجهم بجامعة لاروش، حماسهم الشديد وتطلعهم لنقل ما تلقوه من خبرات؛ في تطوير وإدارة الفنادق الدولية لهذا القطاع في المملكة خلال الفترة المقبلة.



من إسبانيا ??

الحماس ولحظات الترقب!



رحلة الدفعة الأولى من برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الفنادق الدولية تقترب من نهاية مسيرتها الحافلة بالتميز والنجاح.#أهلها#مستقبلك_سياحة pic.twitter.com/drCtCzFRsg — وزارة السياحة (@Saudi_MT) July 27, 2023