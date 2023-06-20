الإبـداع بالإكـراه

عبدالله أبو شيخ يكشف أسرار بناء إمبراطورية بمليارات الدولارات

بقلم: ماتيو أملوت

عبدالله أبو شيخ شخص مجتهد، لكنه يتوقع منك أن تعمل بجد أكبر. يشبه التحدث مع أبو شيخ فتح الباب أمام عالم رواد الأعمال النابضين بالحياة، الذين يعملون بكل جهودهم، رواد أعمال التقنية الذين يعملون على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع، حيث تتطرق المقابلة مع أبوشيخ بشكل متكرر إلى بعض أكبر أساطير القطاع، ومنهم إيلون ماسك، بيل غيتس وستيف جوبس.

أن تكون عضواً في نادي النخبة هذا ليس بالأمر السهل، ويسارع العالم إلى نسيان الجهد اللازم لترك بصمة. غالباً ما بدأ أعضاء هذا النادي العمل لأكثر من 100 ساعة أسبوعياً، ما دفع الموظفين إلى النجاح وتبني هذا النمط من العمل المضني، وهو ما يسميه أبو شيخ ثقافة “السُمية الإبداعية”.

هنا في الشرق الأوسط، يعتقد أبو شيخ أن المنطقة أمام مرحلة انعطاف، في ظل “وجود فلسفة سيئة للغاية … فإن الابتكار والاختراع ينموان بكل راحة، وأنك بحاجة إلى العمل في بيئة عمل مريحة للغاية حيث لا أحد يقول لك أي شيء لا تريد سماعه، حيث يبتسم الجميع وكل شيء عبارة عن أحلام وردية”.

وهو يعتقد أن هذا “خاطئ تماماً”، وفي منطقة تزدهر فيها الشركات الناشئة – بلغ تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها 3 مليارات دولار في عام 2022 – ستكون ثقافة الإصلاح مفتاحاً لنجاح القطاع على المدى الطويل.

يقول أبوشيخ : “يعرف معظم الناس قصة ستيف جوبز، فقد أسس شركة آبل من مرآب لتصليح السيارات، ولكن ما لا يعرفه معظم الناس هو أنها كانت ثقافة سامة للغاية في آبل عندما بدأت. لقد انتهى الأمر الآن ويمكنك أن تقرأ عنه. وينطبق الشيء نفسه على مايكروسوفت، وعلى نتفليكس، وينطبق الشيء نفسه على أي ابتكار”.

هذه النسخة من الثقافة هي ما يشير إليه أبو شيخ على أنه “سُمية إبداعية”، تتطلب طموحاً غير إنساني تقريباً للنجاح، مقروناً برؤية واضحة للغاية وموظفين مدفوعين للغاية. يجب أن يكون المؤسسون والموظفون على ما يرام “يقضون 20 ساعة يومياً في العمل، ويجب أن يكونوا بخير في عطلات نهاية الأسبوع، ولا يأخذون إجازات لبضع سنوات في كل مرة. إنهم على ما يرام في عدم التعامل بلطف مع الناس، ولا بأس في التحدث بنبرة معينة. هذه هي الطريقة التي يتم بها تنمية المواهب”.

بالنسبة إلى منطقة لشرق الأوسط، فإن رسالة أبو شيخ بشأن النجاح واضحة: “نحن بحاجة إلى الالتفاف حول حقيقة أن النجاح هو عمل شاق. إنه عمل سام، وليس اختراعاً لطيفاً للغاية”.

لا يمكن تحقيق النجاح من فراغ، ويظل حل معادلة المواهب عاملاً مهماً في دافع النمو.

يقول أبو شيخ : “نصهر الذهب بالنار، وكذلك الموهبة. لم يتم ذلك براحة تامة، بل يتم تحت ضغط شديد للغاية”.

وعلى الرغم من المقارنات بين أبو شيخ وعمالقة التكنولوجيا الآخرين، إلا أنه يقول إن مصدر إلهامه الحقيقي يظل والده، الذي توفي بشكل مأساوي عندما كان مراهقاً.

يشرح قائلاً: “إذا كنت شخصاً عالي الأداء، فمن الصعب جداً تحقيق التوازن بين ما تبقى من البشر والآلة المالية. أعتقد أن [والدي] وجد توازناً جيداً للغاية بين خلق القيمة والقيام بها بطريقة تكون رشيقة جداً وحيث يستفيد الكثير من الناس”. ولا يزال فهم هذه المعادلة بمثابة رحلة يقوم بها أبو الشيخ الذي يقول أنه “كلما انخرط في العمل، كلما أدركت أنه من الصعب جداً القيام به ويستغرق الكثير من الجهد”.

من الظل إلى النجاح اليوم، أبو الشيخ رائد أعمال تكنولوجي ناجح، أطلق وتخارج من العديد من الشركات المربحة التي خلقت “مليارات الدولارات من القيمة للمساهمين ومئات الملايين من الدولارات للأشخاص الذين عملوا معنا”.